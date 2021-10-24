سفير مصر بالدوحة يعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون مع قطر

أكد السفير عمرو الشربيني، سفير مصر بالدوحة، اليوم الأحد، على التطور الذي تشهده العلاقات المصرية القطرية خلال الفترة الحالية، معربا عن تطلعه لتعزيز أوجه التعاون بين البلدين في كافة المجالات.

لقاء السفير المصري مع وزير الخارجية القطري

وجاء ذلك خلال لقاء السفير المصري مع سلطان بن سعد المريخي، وزير الخارجية القطري، لبحث مُجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، فضلاً عن أبرز القضايا محل الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.

العلاقات المصرية القطرية

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن وزير الدولة القطري للشئون الخارجية، أعرب عن ترحيبه بوصول السفير المصري الجديد إلى الدوحة، مُتمنيًا له التوفيق في أداء مهامه، منوهًا بالتطور الجاري في العلاقات بين البلدين والتعاون القائم في العديد من المجالات الثنائية، وكذا على صعيد التنسيق في المحافل الدولية.