آمنة نصير ترد على تصريحات مبروك عطية بشأن ضرب الزوجات

أبدت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، رأيها في مشروع القانون المقدم من النائبة أمل سلامة عضو لجنة النواب، والخاص بتغليظ عقوبة ضرب الزوجات، موضحة تأييدها لهذا القانون، لأن الزوجة لابد أن تكرم، والضرب يعد إهانة لها.

المقصود من قوله تعالى "وَاضْرِبُوهُنَّ"

وأضافت «نصير» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن المقصود من قوله تعالى «وَاضْرِبُوهُنَّ» أن الله وجه أمرًا قبل الضرب وهو أن ينصح الرجل زوجته أو يهجرها، كما أن المقصود بالضرب في الآية أن تخرج و تترك البيت من «ضرب عمرو في البيداء»، أي خرج إلى الفراغ، والضرب في الآية معناه الخروج من البيت.

آمنة نصير تهاجم مبروك عطية

وهاجمت أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، الدكتور مبروك عطية بعد تصريحاته الأخيرة الخاصة بضرب الزوجات، قائلة إن المرأة مكانتها أن تُكرم لا أن تهان، مضيفة:«مش ما دام بيصرف على البيت يبقى يضربها»، مؤكدة رفضها لكل التصريحات الأخيرة التي قالها مبروك عطية.

تصريحات مبروك عطية تثير الجدل

وأثارت تصريحات الداعية مبروك عطية جدل كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن تحدث عن ضرب الزوجات إذ برر الضرب واستخدام العنف ضد النساء، و قرر رواد مواقع التواصل تدشين هاشتاج «أوقفوا مبروك عطية»، لإيقاف تلك التصريحات التي يدلي بها «عطية» في البرامج المختلفة.

مشروع قانون تغليظ عقوبة ضرب الزوجة

وكانت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب وصاحبة مشروع قانون «تغليظ عقوبة ضرب الزوجة»، قد هاجمت الدكتور مبروك عطية، قائلة إنَّ من حق المرأة أن تعيش حياة كريمة وألا تهان، موضحة أنَّ العنف الأسري والعنف ضد المرأة يؤثر بالسلب على نشأة الأطفال، وهو ما جاء تزامنًا مع اتجاه الدولة لدعم المرأة وحقوقها والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.