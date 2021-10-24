وزير الري: قيمة الأراضي الزراعية حول الترع المبطنة ارتفعت بنسبة 30%

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية، إنه منعا لوصول مياه البحر إلى الدلتا بسبب مشروع الري الحديث فقد تم إنشاء حائط عبارة عن ستارة مائية في شمال الدلتا، وهي ما ساهمت في منع وصول مياه البحر المالحة إلى الخزان الجوفي في الدلتا، لافتا إلى إجراء تجارب تم إعدادها لمدة خمس أعوام على المشروع، وثبت عدم تأثيرها على التربة أو الخزان الجوفي.

قيمة الأراضي الزراعية حول الترع المبطنة ارتفعت بنسبة 30%

وأضاف في الجلسة الحوارية على هامش أسبوع القاهرة للمياه في يومه الأول أنه يتم الاستعانة أيضا بتجارب الري الحديث التي نفذها المواطنون خلال الأعوام السابقة ودراستها وسؤالهم ومعاينة تجاربهم، وتم التعرف على عيوب التطوير حتى يتم تلافيها، مؤكدا على أن فوائده أكبر كثيرا من أضراره.

وأكد على أن وزارة الري لا تبطن كل الترع، ولكن بعضها فقط وهي الترع التي بها مشكلات وصول مياه، وهو أمر له بعد بيئي واقتصادي واجتماعي، موضحا أن الفلاحين يعتبرون الترع مصيفا لهم، حيث أن المياه أصبحت محسنة بشكل كبير وهناك فوائد عديدة للتبطين، لا يمكن أن تقارن بعيوبه، لافتا إلى أن سرعة المياه تزيد بعد التبطين، وقيمة الأرض زادت 30% بعد التبطين، نتيجة وصول المياه وتحسين وصولها إلى نهايات الترع.