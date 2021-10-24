الدوري الإسباني و15 سفارة يبحثون عن 10 أبطال «إيبيروأمريكيين» في مصر

تنظم 15 سفارة من دول إيبيرو أمريكا الممثلة في مصر، بالتعاون مع رابطة الدوري الإسباني «ليجا»، مسابقة تتيح لأي مصري اختبار معلوماته عن ثقافة هذه البلاد الناطقة بالإسبانية والبرتغالية وعالم كرة القدم.

يأتي ذلك في إطار فعاليات الأسبوع الإيبيرو أمريكي بالإسكندرية، الذي يقام في الفترة بين 19 و28 أكتوبر الجاري

ووفق بيان أصدرته السفارة الإسبانية في القاهرة، اليوم الأحد، المسابقة عبارة عن اختبار معرفة مكون من 35 سؤالًا حول الثقافة وكرة القدم في إيبيرو أميركا، وهي متاحة لجميع المصريين؛ بحثا عن 10 فائزين.

وأشار البيان إلى أن المتسابقين في هذا الاختبار، سيجدون أسئلة تتعلق بأفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، من أصول إيبيرو أمريكية، وفرق الـ«ليجا» والمدن والوجهات السياحية المشهورة عالميًا.

الفائز يحصل على كرة «ليجا» الرسمية

وأوضح البيان، أن الفائزين العشرة، سيحصلون على مجموعة من هدايا مشجعي الـ«ليجا»، ومن بينها نسخ من قاموس كرة القدم الذي نشرته الـ«ليجا» بالتعاون مع سفارة إسبانيا ومعهد ثربانتيس، والمتسابق الذي سيجيب بشكل أسرع وبأكبر سيحصل على كرة الـ«ليجا» الرسمية، كما سيجري استقبال أبطال المسابقة في السفارة الإسبانية بالقاهرة حيث سيحصلون على الجوائز وشهادة تقدير، لافتا إلى أن أول 10 متسابقين قدموا إجاباتهم الصحيحة بنسبة 30/35 هم الفائزون.

كرة القدم في أمريكا اللاتينية هي ظاهرة توحد جميع البلدان

ومن جانبه، علق سفير إسبانيا، رامون خيل كاساريس، على المسابقة، قائلاً: «كرة القدم في أمريكا اللاتينية هي ظاهرة توحد جميع البلدان، وتفرز أيضًا أفضل المواهب في جميع أنحاء العالم».

كما علق سفير المكسيك وعميد سفراء أمريكا اللاتينية، أوكتافيو تريب، قائلًا: «يهدف هذا النشاط إلى تقريب إيبيرو أمريكا من الشباب المصري المهتم بالثقافة وكرة القدم»، فيما أضافت السفيرة البرتغالية مانويلا فرانكو: «القيم الرياضية التي تجلبها كرة القدم تساعدنا على إقامة علاقات أوثق بين البلدان. لغة كرة القدم هي لغة مشتركة بين الجميع».

بدوره، أوضح خوان فوينتيس، مندوب الـ«ليجا» في مصر: «يسعد ليجا التعاون مع هذه المبادرة، أخذا في الاعتبار عدد اللاعبين اللاتينيين في إسبانيا، والعلاقة بين ليجا والشعب المصري».

كيفية التقدم للمسابقة

ولفت بيان السفارة إلى أن المسابقة قائمة حتى 28/10/2021 وعلى من يرغب في المشاركة تحميل الاستبيان، الذي سينشر على شبكات التواصل الاجتماعي للسفارات اعتبارا من يوم 24/10/2021 الساعة 12.00، وإرساله مصحوبًا بالإجابات إلى عنوان البريد الإلكتروني المبين في الاستبيان.

كما أن السفارات المشاركة في المسابقة، هي: «الأرجنتين وإسبانيا والإكوادور وأوروجواي والبرازيل وبنما وباراجواي وبيرو والبرتغال وتشيلي وجمهورية الدومينيكان وجواتيمالا وفنزويلا وكولومبيا والمكسيك».