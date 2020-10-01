عاجل.. تسمم 100 شخص تناولوا وجبة كفتة في حفل زفاف بالبحيرة

أصيب 100 شخص بمركز المحمودية في البحيرة، بتسمم غذائي عقب تناول وجبة "كفتة" في حفل زفاف بقرية "الفار" التابعة لدائرة المركز، وجرى نقل المصابين للمستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم.

كان اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة المحمودية يفيد بوصول ١٠٠ شخص إلى المستشفى المركزي، مصابين بحالة إعياء شديد.

بالانتقال وبالفحص تبين أن المصابين تناولوا وجبة "كفتة" بحفل زفاف في قرية "الفار" ما أدى الى إصابتهم بحالة إعياء شديدة، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.