رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. تسمم 100 شخص تناولوا وجبة كفتة في حفل زفاف بالبحيرة

كتب:

أحمد حفنى
10:31 م | الخميس 01 أكتوبر 2020
أرشيفية

أرشيفية

أصيب 100 شخص بمركز المحمودية في البحيرة، بتسمم غذائي عقب تناول وجبة "كفتة" في حفل زفاف بقرية "الفار" التابعة لدائرة المركز، وجرى نقل المصابين للمستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم.

كان اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة المحمودية يفيد بوصول ١٠٠ شخص إلى المستشفى المركزي، مصابين بحالة إعياء شديد.

بالانتقال وبالفحص تبين أن المصابين تناولوا وجبة "كفتة" بحفل زفاف في قرية "الفار" ما أدى الى إصابتهم بحالة إعياء شديدة، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

 

اقرأ المزيد:

سموم جامعة بنها: أنقذنا 232 حالة تسمم خلال شهر

بسبب الفسيخ.. مركز سموم الإسكندرية يستقبل 17 حالة تسمم خلال أيام العيد

أكثر من 50 حالة تسمم في مخيم للنازحين بإدلب بسبب وجبات إفطار فاسدة

اسم على مسمى.. "نجاة" فتاة من حالة تسمم في بني سويف

45 ألف حالة تسمم.. كورونا يثير هاجس المطهرات في الولايات المتحدة

توفى منها 9.. سموم المنوفية يستقبل 13 حالة تسمم بحبة الغلة خلال يناير

90 حالة تسمم بـ"غاز الدفايات" خلال يناير الجاري