الكشف على 986 مريضا بقافلة طبية مجانية في المنشية بكفر الشيخ

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، قافلة طبية بقرية المنشية المستجدة لتوقيع الكشف الطبي على الأهالي، وصرف العلاج بالمجان، وذلك تأكيدًا لوصول الخدمة الطبية إلى المناطق النائية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

القافلة تضم 10 عيادات لـ10 تخصصات مختلفة

ضمت القافلة 10 عيادات لـ10 تخصصات مختلفة وهي «الباطنة والأطفال وتنظيم الأسرة والعظام والجلدية والنسا والرمد والجراحة العامة والأسنان والأنف والأذن» إلى جانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة.

القافلة شهدت إقبالا من الأهالي

وشهدت القافلة إقبالا كبيرا من أهالي القرية، وفقا للدكتورة سوسن سلام «وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ في بيانها، كما شملت القافلة خدمات تسجيل وتلقي لقاح كورونا حسب تعليمات معالي وكيل الوزارة حيث جرى التسجيل وتقديم اللقاح للمواطنين وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «معًا نطمئن».

وأوضح الدكتور مجدي شنح منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 986 مترددا وخضوع 80 مريضا للكشف المبكر عن الضغط والسكر، بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية لـ102 مرضى وأشعة لـ4 مريض وعمل تقارير طبية لـ11 مرضى وتحويل 39 مريضًا لأقرب مستشفى لاستكمال العلاج، كما جرى صرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة.

ندوات ثقافية بالقافلة الطبية

كما جرى تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد حضرها 659 زائرا، فضلا عن تواجد فريق إشرافي من الإدارة العامة للقوافل العلاجية بوزارة الصحة على مدار أيام القافلة.

ترأس فريق المرور الدكتورة السيدة مشرف، مسئول القطاع وقد رافقها كل من: هاني مدير مركز المعلومات بالإدارة العامة للقوافل، وليد مشرف فني بالإدارة، ومحسن مشرف مالي بالإدارة، وابراهيم علام رئيس حركة العيادات المتنقله بالإدارة العامة للقوافل بالوزارة.