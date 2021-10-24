محافظ بني سويف يحيل واقعة رصف طريق إدراسيا للشؤون القانونية

أحال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، واقعة سوء حالة طريق إدراسيا - منشية الأمراء، بمركز اهناسيا، للشؤون القانونية بديوان عام المحافظة، تمهيدًا لإحالتها للنيابة الإدارية.

الطريق جرى رصفه منذ أيام

وذلك في أعقاب شكوى بعض الأهالي بالمنطقة، من سوء حالة الطريق وأن الطبقة المرصوفة خشنة ووجود بعض التلفيات بهذه الطبقة المرصوفة وعدم تنفيذ طبقة رصف ثانية، خاصة وأن الطريق جرى رصفه منذ أيام.

أهالي قرية إدارسيا يشكون حالة رصف الطريق

وجاء القرار بناء عن تقرير لجنة المتابعة التي كلفها المحافظ بمعاينة الطريق مع اصطحاب المختصين للتأكد من الشكوى، وتحديد أوجه القصور التنفيذي والإداري، حيث قامت اللجنة التي أشرف عليها أشرف حماد مدير الإدارة العامة للمتابعة، بمعاينة محل الشكوى.

وتبين أن طريق إدراسيا - منشية الأمراء جاري الرصف حالياً بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكباري ببنى سويف، والطريق مدرج ضمن خطة 2019/2020.

لجنة تكشف عيوبا في الطبقة الأولى بأسفلت طريق إدراسيا

كما تبين أنه يجرى حاليا رصف الطبقة الأولى «الرابطة» التي تلاحظ للجنة وجود بعض التلفيات والعيوب بالرصف على جانبي الطريق بالمسافة التي يجرى رصف الطبقة الأولى بها.

ويوجد جزء من الطريق به طبقة الأساس، وجرى وضع عليها (MCO) الطبقة السائلة لوضع طبقة الأسفلت الرابط عليها، وجرى تنفيذ بعض أجزاء الحماية للطريق من ناحية مصرف مازورة بالأجزاء المنهارة والأجزاء الأخرى التي لم يجرى تنفيذها حتى تاريخه ويوجد الدبش على جانب الطريق من ناحية المصرف.

وأفادت اللجنة بأنه أثناء التواجد بالموقع جرى الاتصال هاتفياً بالدكتور عبد الله أبو خضرة «مجموعة الاستشارات الهندسية» الذي أفاد بأنه جرى معاينة الطريق الخميس الماضي، وأن الطريق تحت الإنشاء وسبب التلفيات ترجع إلى أنه أثناء عملية فرد طبقة الرابطة الأسفلتيه حدث عطل مفاجئ بهراس دمك الأسفلت، وأن تأخر استبدال الهراس أدي إلى انخفاض درجة حرارة الخلطة الأسفلتيه عن الحد المسموح به وأن أي تلفيات بالطريق سيتم معالجتها.

وأكد الدكتور عبد الله أبو خضرة أنه أعد تقريرا عن الطريق ومخاطبة كل من المهندس رئيس الإدارة المركزية – المنطقة السادسة ببني سويف والمهندس رئيس مجلس إدارة شركة علبك لإنشاء ورصف الطرق، متضمن أنه بمعاينة الطريق وما جرى فرده من أعمال رصف تلاحظ وجود بعض القطاعات بها شروخ وعيوب بالرصف من عدم تجانس وعيوب باللحامات الطولية والعرضية بسطح الطبقة بالقطاع، وبناء عليه جرى رفض القطاع وإيقاف الأعمال فورًا لحين إزالة وإعادة رصف طبقة الرصف بالقطاع الأسفلتي المرفوض.

يذكر أنه تواجد أثناء قيام اللجنة بتنفيذ تكليفات المحافظ كل من جمال جمعة حسين رئيس الوحدة المحلية لقرية العواونة، وأبو كرم محمد عليان - رئيس هندسة طرق إهناسيا، وفي حضور بعض أهالي القرية مقدمي الشكوى.