27 ألف جنيه أوفر برايس على MG5 موديل 2022

بالرغم من عدم وجود أزمة إنتاج في المصانع الصينية مثل باقي المصانع في العالم، إلا أن الموزعين استغلوا الأزمة العالمية في الإنتاج بسبب قلة الرقائق الإلكترونية وفرضوا أوفر برايس على MG5 وصل إلى 27 ألف جنيه.

ويرجع السبب بحسب أحد الموزعين، أن الطلب عليها مرتفع خلال تلك الفترة، وأن أعداد السيارة في السوق قليلة بسبب قلة الإنتاج في العالم كله، والحقيقة أن شركة MG الصينية لم تعانٍ من انخفاض كبير في الإنتاج طوال مدة الأزمة.

وخلال السطور التالية، نستعرض أبرز مواصفات MG5 في السوق المصري والأسعار الرسمية:

المواصفات الميكانيكية

تتوفر MG5 موديل 2022 في مصر بثلاث فئات مختلفة التجهيزات بمحرك 1.5 لتر تنفس طبيعي 4 سلندر، يولد قوة 120 حصانا، وعزم أقصى 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة CVT.

الأبعاد والمقاسات

- الطول: 4601 مم

- العرض: 1818 مم

- الارتفاع: 1489 مم

- قاعدة العجلات: 2680 مم

- وزن السيارة بدون حمولة: 1230 كجم

- سعة الشنطة: 512 لترا

_ سعة خزان الوقود: 45 لترا

عوامل الأمان

- أنظمة الفرامل المختلفة «ABS - EBD - CBC - TCS - HAC - HAZ».

- نظام الثبات الإلكتروني ESP

- نظام توجيه عجلة القيادة كهربائياً في الفئة الأولى

- نظام توجيه عجلة القيادة تلقائياً حسب سرعة السيارة بداية من الفئة الثانية

- نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS

- 2 وسادة هوائية في الفئة الأولى

- 4 وسائد هوائية في الفئة الثانية

- 6 وسائد هوائية في الفئة الثالثة

- نظام تثبيت كرسي الأطفال

التجهيزات الداخلية

- مصابيح أمامية هالوجين في الفئة الأولى والثانية

- مصابيح LED في الفئة الثالثة

- مرايات كهربائية مع ضم في الفئة الثالثة

- فتحة سقف في الفئة الثالثة

- حساسات خلفية بداية من الفئة الثانية

- كاميرا خلفية بداية من الفئة الثانية

- كاميرا 360 درجة في الفئة الثالثة

الأسعار الرسمية

- الفئة الأولى: 233 ألف جنيه

- الفئة الثانية: 253 ألف جنيه

- الفئة الثالثة: 273 ألف جنيه