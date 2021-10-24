محامية عن حكم عودة رئيس الزمالك السابق: قابل للطعن خلال 60 يوما

قالت المحامية دينا المقدم، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قرار المحكمة بعودة المستشار مرتضى منصور قابل للطعن من قبل وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، وأن سبب القضية من البداية هو تقديم وزير الرياضة دعوى ضد مجلس إدارة نادي الزمالك بوجود مخالفات مالية وإدارية، وبناء عليه أوقفت المحكمة مجلس الإدارة بقيادة مرتضى منصور، لحين الانتهاء من التحقيق والتأكد من الدعوة، وفي القرارات الإدارية يجوز الطعن عليها أكثر من مرة، بناء على إثباتات جديدة، وهذا ما قام به المستشار مرتضى منصور.

تجميد المجلس كان مؤقتا

وأضافت دينا المقدم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن دعوى وزير الرياضة ضد مجلس مرتضى منصور منذ عام وهو وقت كافٍ للمحكمة لمراجعة كل الأوراق، وأسباب الاستبعاد انتهت بمرور عام على القرار، حيث الفترة كانت كافية للسيطرة على كل شيء ووضع الأمر تحت تصرف النيابة العامة.

وتابعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب أن أسباب تجميد المجلس كانت مؤقتة، وغير ذلك يجعل القرار سيفا على رقبة المجلس، خاصةً أنه لم يكن هناك أي جديد خلال هذه الفترة، واستمرار قرار تجميد المجلس، فيه تعدٍ صارخ على إرادة الجمعية العمومية للزمالك.

الحكم قابل للطعن خلال 60 يوما

واستكملت دينا المقدم أن وضع المجالس والإدارات المؤقتة هو وضع مؤقت، ويجب عودة المجلس المنتخب، وأن الأصل للإنسان هو البراءة حتى يثبت العكس، وجميع المخالفات يتم التحقيق فيها من قبل النيابة العامة، وقرار استبعاد المجلس المؤقت يجب أن يكون بحكم محكمة، يحل المجلس الحالي ويشكِّل مجلسا مؤقتا، ويجوز لوزير الشباب والرياضة الطعن على القرار الأخير في مدة أقصاها 60 يوما، بداية من اليوم.

عودة مرتضى منصور

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قبلت اليوم الأحد، الطعن المقدم من رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور، وإيقاف قرار وقفه واستبعاده، والذي يترتب عليه عودة مرتضى منصور إلى رئاسة نادي الزمالك مرة أخرى، إضافة إلى أعضاء مجلسه، الذين جرى استبعادهم وإيقافهم، على خلفية قرار وزير الشباب والرياضة، وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون نادي الزمالك.