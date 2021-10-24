إصابة سيدة ووالدتها في أطفيح بسبب حريق داخل منزلهما

أصيبت سيدتان، اليوم الأحد، في حريق شبّ داخل منزل الأسرة بقرية القبابات التابعة لمركز أطفيح، جنوبي الجيزة، وتم نقلهما لمستشفى بني سويف العام لتلقي العلاج، وحُرر محضر بالواقعة، وأمر اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بإحالته لجهات التحقيق لاتخاذ إجراءاتها.

بلاغ بالحادث

وتلقى اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، بلاغا من مأمور مركز شرطة أطفيح، أفاد فيه بتعرض سيدتين للإصابة حرقا، وأمر بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، والوقوف على وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.

فني أشعة

وانتقلت قوة من المباحث الجنائية إلى مكان الحادث، وتم التقابل مع المُبلغ ويعمل فني أشعة بمستشفى البردشين العام، حيث أكد أن زوجته 38 عاما، ووالدتها 55 عاما، أصيبتا بحروق من الدرجة الثالثة في أماكن متفرقة بالجسد، وأكد أن الحروق بلغت نسبتها 80%، وأكد في أقواله أمام فريق البحث، أنه تم نقلهما لمستشفى بني سويف العام.

شقيق الزوجة

وأكد شقيق الزوجة في أقواله، أن النيران لحقت بالمصابتين «شقيقته ووالدته»، وأصيبتا بحروق بالغة، فيما لم يشتبه جنائيا في الحادث، ولم يتهم أحدا بالتسبب في الحادث، وأيد أقوال الأول.