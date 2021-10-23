حريق هائل بمنزل في كفر الشيخ.. وإصابة شخصين

أصيب شخصان بحروق ما بين حروق كاملة بالجسم والدرجة الثانية، بعد نشوب حريق هائل بمنزل بقرية البخانيس التابعة لمركز كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي الإسعافات اللازمة.

ورود بلاغ بوقوع حريق في شقة

البداية بتلقي غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، وغرفة العمليات بمديرية الصحة بكفر الشيخ، إشارة بنشوب حريق بمنزل بقرية البخانيس التابعة لمركز كفر الشيخ.

إصابة شخصين في حريق بقرية البخانيس بكفر الشيخ

وعلى الفور هرعت سيارات الدفاع المدني لإخماد النيران، وسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة محمد عبدالواحد المزين 67 سنة حروق كاملة بالجسم، وهيثم شحاتة المزين 27 سنة بحرق من الدرجة الثانية، وجرى نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي الإسعافات اللازمة، ولم يتبين سبب الحريق الذي شب بالمنزل.