إخماد حريق محدود في مصنع ولاعات ببني سويف دون اصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية امن بني سويف، اليوم السبت، على حريق محدود شب في الطابق الثاني بمصنع ولاعات بمنطقة «بياض العرب» الصناعية بشرق النيل في بني سويف، دون حدوث أي إصابات أو خسائر بشرية، ويجري التحقيق في الواقعة للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.

مديرية أمن بني سويف تتلقى بلاغا بنشوب حريق بمصنع ولاعات

وتلقى اللواء طارق عبد الرحمن مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل مصنع ولاعات بمنطقة بياض العرب الصناعية بشرق النيل، وعلى الفور، وجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية وإخماد الحريق، واتخاذ الاجراءات اللازمة.

سيارتي إطفاء لإخماد حريق مصنع ولاعات في بني سويف

وانتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، على رأس سيارتي إطفاء، حيث تمكنوا من إخماد الحريق ومنع امتداداه داخل المصنع، وإجراء عمليات التبريد اللازمة.

وانتقل إلى مكان الحريق عدد من القيادات التنفيذية بمحافظة بني سويف، وعلى رأسهم المهندس رجب يونس، رئيس المنطقة الصناعية ببياض العرب.

وتبين من التحريات الأولية نشوب حريق في الطابق الثاني داخل مصنع ولاعات والذي يستخدم في عملية مراجعة الولاعات فنيا وتخزينها، دون حدوث اي اصابات او خسائر بشرية، وان الحريق محدودا وتمت السيطرة عليه سريعا.

كما تبين من التحريات حدوث بعض الإختناقات لعدد من العمال اثناء عملية الإطفاء وجرى اسعافهم داخل المصنع دون نقلهم إلى المستشفى.

جرى تحرير محضر بالحادث ووجهت النيابة العامة بندب المعمل الجنائي ورجال المباحث بالوقوف على اسباب الحريق.