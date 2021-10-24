مدرب بالاتحاد الإنجليزي: محمد صلاح معجزة كروية.. «مرعب حراس المرمى»

أشاد إبراهيم هلهول، مدرب بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بأداء النجم المصري محمد صلاح، بعدما قاد فريقه ليفربول للفوز على مضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة 5-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، على ملعب «أولد ترافورد»، في قمة الجولة التاسعة لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، في المباراة التي شهدت تألق محمد صلاح بشكل كبير الذي سجل 3 أهداف «هاتريك» وصنع هدف آخر.

ليلة القدر فتحت أمام محمد صلاح

وقال «هلهول»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، مع الإعلامية بسمة وهبة، الذي يُعرض على شاشة «المحور»، أن هناك أجواء كبيرة من السعادة والفرح بين مشجعي ليفربول، بالإضافة للجاليات العربية والمصرية، واصفًا ما حققه صلاح خلال مباراة اليوم بأن ليلة القدر فتحت أمامه، واصفًا في الوقت ذاته محمد صلاح بالمعجزة الكروية، حيث أسعد صلاح الملايين من مشجعي ليفربول، وكذلك المصريين ، مشددًا على أن صلاح يواصل تألقه ويؤكد أنه الأفضل.

محمد صلاح تحول لـ«مرعب» لحراس المرمى

وأوضح مدرب بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أن محمد صلاح تحول لـ«مرعب» لحراس المرمى في الدوري الإنجليزي، وأعطى لفريقه في مباراة اليوم ثقة قوية ضد مانشستر يونايتد، إذ بهذه النتيجة يحتل ليفربول وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن تشيلسي المتصدر، مما يُشجع ليفربول على المنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي.

بسمة وهبة لمحمد صلاح: خليك في ليفربول.. العتبة حلوة

فيما وجهت الإعلامية بسمة وهبة، رسالة للاعب محمد صلاح: «أطلب يا ابنى اللى أنت عاوزه واللى بتحلم بيه، وكنا معاك ومش هنحسدك ولا ننبر عليك.. وهنقول ما شاء الله تبارك الله، بس خليك في ليفربول، العتبة حلوة».