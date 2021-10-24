محافظة القاهرة عن إلقاء المخلفات في الشارع: تعرض صاحبها لمحضر وغرامة

اتخذت أجهزة محافظة القاهرة، عدة قرارات من أجل استعادة المظهر الحضاري والجمالي للعاصمة والقضاء على مشكلات النظافة وإزالة تراكمات القمامة والحفاظ على نظافة الشوارع والميادين.

رفع 18 ألف طن مخلفات يوميا من أحياء القاهرة

أكد اللواء الشرشابي، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، أن الهيئة أخذت على عاتقها تنظيف وتجميل الشوارع والتخلص من أي مظاهر سلبية وإنهاء أي مشكلات ناجمة عن المخلفات حيث يجرى يوميا رفع نحو 18 ألف طن مخلفات من أحياء القاهرة.

وأضاف لـ«الوطن»: «الهيئة تتعاون مع المواطنين وتطالبهم بالتواصل معها لمعاونتهم فى إزالة أي مخلفات بناء وهدم، حيث بمجرد، إبلاغ الهيئة يتوجه رجالها بالمعدات إلى الموقع المذكور من أجل إزالة التراكمات على وجه السرعة، وعلى المواطنين عدم التخلص من مخلفات الهدم في الشوارع».

مشيرا إلى أن الهيئة وفرت البدائل وبالتالي أي مخالفة يجرى ضبطها بهذا الشكل من إلقاء مخلفات هدم بالشوارع سيتم التحفظ على السيارة وتحرير محضر ضد المخالف وتسليمه إلى الشرطة لاتخاذ ما يلزم.

هيئة النظافة: التعامل الفوري مع أي مركبة تلقي مخلفات

وشدد على وجود تنسيق كبير مع الأحياء والشرطة في هذا الشأن وأي مركبة تلقي مخلفات بالشارع سيتم التعامل الفوري معها، لافتا إلى أنه جرى الاتفاق مع أصحاب عربات الكارو بنطاق سور مجرى العيون لإدخالهم في منظومة النظافة مع توفير محطات وسيطة لمنع التخلص من المخلفات في أي مكان.

خط ساخن لتلقي شكاوى المواطنين

وأضاف أن الهيئة خصصت خطا ساخنا برقم 15264 لتلقي شكاوى المواطنين وأي طلب لإزالة المخلفات أو رفع الرتش من الوحدات السكنية أو العقارات، مؤكدًا أن الهيئة تمد يدها للمواطنين في أي وقت وأي مواطن يرى مظهرا غير حضاري أو بؤرة مخلفات، عليه إبلاغ الهيئة للتعامل معها من أجل بيئة نظيفة والحفاظ على جمال العاصمة.

ضبط سيارات تلقي رتش ومخلفات بناء

وفي سياق متصل، ضبط عدد من رؤساء أحياء القاهرة، سيارات وعربات كارو تقوم بإلقاء مخلفات الهدم في الشوارع وعلى أطراف الأحياء وجرى ضبط كارو في شبرا تحاول التخلص من الرتش في أحد الشوارع، كما جرى ضبط سيارة نقل تحاول التخلص من مخلفات البناء في منطقة نائية بنطاق حي البساتين، وتم تحرير محاضر وتسليم تلك السيارات إلى الشرطة لاتخاذ ما يلزم.