«التموين»: سعر طبق البيض سينخفض خلال أسبوع ولا زيادة مرة أخرى

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن سعر البيض لن يرتفع مرة أخرى في الأسواق، وذلك بسبب ما طرحته الوزارة، الأحد، في فروع المجمعات الاستهلاكية من آلاف أطباق البيض بسعر مخفض للمواطنين وصل لـ 49 جنيها، وذلك بعد موجة الارتفاعات التي شهدتها أسعار البيض بداية من أوائل الشهر الجاري.

بيض وزارة التموين أعلى جودة وأقل سعرا: 49 جنيها للطبق

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن سعر طبق البيض المطروح حاليا في مجمعاتها الاستهلاكية هو أرخص سعر في السوق، فضلا عن جودة البيض المعروض والذي يتميز بأنه انتاج اليوم.

من جانبه قال علاء سالم، العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه من المتوقع أن ينخفض سعر طبق البيض في الأسواق خلال الأسبوع المقبل.

تخفيض القطاع الخاص لسعر البيض

وأوضح علاء سالم، العضو المنتدب للشركة المصرية أن طرح وزارة التموين والتجارة الداخلية لأطباق البيض بسعر مخفض، سيجبر القطاع العاص لتخفيض سعر طبق والذي يصل في بعض المحال والأسواق الخارجية إلى 60 و65 جنيها.

قائمة أسعار البيض في الأسواق

** 65 جنيها في الأسواق التجارية الكبرى.

** 60 جنيها في المحال التجارية والبقالة.

** 49 جنيها في فروع المجمعات الاستهلاكية لوزارة التموين.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التموين اتفقت مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على ضخ عدة دفعات من أطباق البيض لفروع المجمعات الاستهلاكية، وجاءت الدفعة الأولى اليوم بعدد 6 آلاف و500 طبق بيض بسعر 49 جنيها للطبق.

وتنتشر فروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى المحافظات بعدد 1300 مجمع استهلاكي ما بين مجمعات تابعة لشركة النيل يوفر السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، حيث تضخ وزارة التموين شهريا في هذه المجمعات عدد 1200 سلعة بكميات كبيرة وعلى رأسها سلع التموين.