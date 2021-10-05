سعر البيض اليوم للمستهلك.. قائمة لجميع الأصناف

سعر البيض اليوم للمستهلك، زاد اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021، جنيهًا واحدًا، بعد أن سجلت خلال الفترة الماضية استقرار في الأسعار، بحسب ما أعلنته المزارع المنتجة لبيض المائدة والأسعار في الأسواق المحلية.

سعر البيض اليوم للمستهلك: الأبيض والأحمر

وشهد سعر البيض للمستهلك اليوم محليًا بنحو 50 قرش بالنسبة للبيض الأبيض بعد أن سجلت اليوم 47 جنيه بدلاً من 46.5 جنيه للكرتونة التي تحوى نحو 30 بيضة، بينما ارتفعت البيض الأحمر نحو 100 قرش.

ويزيد سعر كرتونة البيض من النوعين بالنسبة لسعر المزارع قليلاً عن سعر بيع الكرتونة للمستهلك، نتيجة تكلفة الشحن والنقل والأجور وتكاليف الإنتاج الأخرى ليصل سعر كرتونة كرتونة البيض للمستهلك بأسعار تتراوح بين 50 و51 جنيه للطبق الواحد.

سعرالبيض للمستهلك بالنسبة لطبق أوكرتونة البيض الأحمر في السوق المحلية أو المزارع، أيضًا إذ يصل سعر البيض الأحمر للمزراع بـ 48.5 جنيه للكرتونة بينما يباع للمستهلك فيما يتراوح بين 51 - 52 جنيه للطبق الواحد.

استقرار أسعار البيض البلدي

واستقر سعر كرتونة البيض البلدي ليسجل سعر الطبق نجحو 53 جنيهًا في المزارع، بينما وصل سعر الطبيق بالنسبة للمستهلك بأسعار تتراوح بين 55 و57 جنيها للطبق والكرتونة الواحدة.

شعبة الدواجن تكشف عن سبب ارتفاع سعر البيض اليوم للمستهلك

وأرجع عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» سبب ارتفاع سعر البيض للمستهلك سواء الأحمر أو الأبيض، قائلا إن الارتفاع ليس لها تفسير وهي غير مبررة على الإطلاق.

وأضاف «السيد» أننا تواصلنا مع أصحاب المزارع والمربين والتجار الذين أكدوا أن ليس هناك ما يبرر ارتفاع الأسعار في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن سعر كرتونة البيض سجلت اليوم 52 جنيها، مقارنة بـ 50 جنيها الأسبوع الماضي في الوقت الذي ارتفعت أسعار كيلو الدواجن البيضاء عند 31 جنيها اليوم لسعر الكيلو، مقابل 29 جنيها للكيلو.