«الزراعة»: سعر كرتونة البيض انخفض جنيهين مقارنة بأمس

كشف مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، عن انخفاض أسعار كرتونة البيض جنيهين عن أسعار أمس، مشيرا إلى أن أسباب ارتفاع أسعار اللحوم في مصر مؤخرا، هو أن «مصر جزء من العالم، والعالم يمر بأزمة عالمية أدت إلى ارتفاع أسعار الأعلاف مما يؤثر على أسعار اللحوم في مصر».

أسعار اللحوم البلدي من 110 لـ150 جنيها للكيلو

وأضاف الصياد، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن أسعار اللحوم البلدي من 110 لـ150 جنيه للكيلو، وهناك أماكن أسعار اللحوم مرتفعة فيها، وهناك ارتفاع وانخفاض في أسعار الخضر والفاكهة، وسوف تستقر الأسعار قريبا.

الرئيس السيسي يتابع الأسعار في الأسواق المصرية

وأشار نائب وزير الزراعة، إلى أن الرئيس السيسي يتابع الأسعار في الأسواق المصرية، ويتابع كافة المشروعات الخاصة بالأمن الغذائي وإنتاج الألبان واللحوم والدواجن والاسماك، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار الغاز والشحن عالميا تؤثر على الأسعار في مصر، مضيفا: «الرئيس السيسي يؤكد على أهمية توفير كافة السلع بأسعار مناسبة للمصريين، وتصدير السلع للخارج لا يؤثر على توفير السلع في الداخل وما نقوم بتصديره هي السلع التي يكون لدينا فائضا منها».

أسعار كرتونة البيض انخفضت جنيهين مقارنة بأسعار أمس

وعلى صعيد متصل، قال نائب وزير الزراعة، إن أسعار كرتونة البيض انخفضت جنيهين مقارنة بأسعار أمس، متابعا: «سعر كرتونة البيض وصلت في وقت من الأوقات إلى 24 جنيها، والسعر الجملة لها وصل 44 جنيها، لكن السعر العادل لكرتونة البيض 40 جنيها».

ننتج 13 مليار بيضة في السنة

وأوضح: «ننتج 13 مليار بيضه في السنة، وزيادة الطلب على الكتكوت أدى لارتفاع أسعاره ووصل إلى 15 جنيها»، مردفا: «سوق الدواجن دائما يتذبذب لكنه يعود في النهاية»، مؤكدا: «أسعار البيض بدأت في الانخفاض مرة أخرى، وشهد انخفاضا 2 جنيه عن أمس».