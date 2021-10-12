سعر كرتونة البيض في المحلات والأسواق.. يبدأ من 46 جنيها

يتساءل كثير من المواطنين، وخاصة ربات البيوت، تزامنًا مع عودة الدراسة في المدارس والجامعات، عن سعركرتونة البيض في المحلات والأسواق، باعتبار أن البيض يعد من أهم الأطعمة التي يتناولها الأطفال خلال وجبة الإفطار، لمساعدتهم على زيادة التركيز والتذكر، ومصدرًا اقتصاديًا للبروتين عالي الجودة ومكونا غذائيًا هاما لكبار السن، والأسر منخفضة الدخل التي تعتمد عليه بدلًا من شراء اللحوم البيضاء والحمراء الغالية السعر.

وفي هذا الصدد، يرصد موقع جريدة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية المختلفة والمتنوعة التي تقدمها للقراء والمتابعين على مدار اليوم، سعر كرتونة البيض في المحلات والأسواق، وفقًا للمواقع الرسمية لعدد من كبرى المحلات التجارية، بالإضافة إلي جولة على أسواق بمنطقة الدقي، وذلك خلال السطور التالية:

سعر كرتونة البيض في المحلات والاسواق

وجاءت أسعار البيض في المحلات، كالآتي:

بيض أحمر نمرة 1 30 قطعة بسعر ما بين 52 إلي 75 جنيهًا.

بيض أبيض نمرة 1 30 قطعة يتراوح ما بين 49 إلي 74جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، وصل سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر في المزرعة إلى سعر تراوح بين 47.5 و48 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 50 و52 جنيهًا، أما البيض البلدي فيباع في المزرعة بسعر 48 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 55 جنيهًا.

أسعار البيض ترتبط بآليات العرض والطلب

وبحسب عبد العزيز، فإنّ أسعار البيض ترتبط بآليات العرض والطلب، ففي حال انخفاض الطلب وارتفاع المعروض تنخفض الأسعار بشكل كبير، والعكس صحيح.

وتابع رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة في حديثه لـ«الوطن»، أنَّه خلال الفترة الماضية وتزامنًا مع العام الدراسي الجديد، واتجاه الأهالي لشراء البيض، قام بعض منتجي البيض برفع الأسعار لتعويض الخسائر خلال الفترة الماضبة بسبب انخفاض الطلب على البيض.

ويعد البيض البلدي هو أغلى الأنواع من حيث السعر، نظرًا لأنّه طبيعي ولم يدخل إلى أي من عمليات التفريخ أو أي ماكينات أخرى، فضلًا عن احتوائه على الكثير من الفوائد الغذائية داخل البيضة الواحدة.