«التموين» تطرح طبق البيض بسعر 49 جنيها في المجمعات الاستهلاكية (صور)

بدأت اليوم الأحد، فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية في عرض سلعة البيض أمام المواطنين بأسعار مخفضة عن المعروض في الأسواق بسعر 49 جنيها لطبق البيض في حين وصل سعر الطبق في السوق الحر إلى 60 جنيها.

ضخ 300 ألف بيضة بسعر مخفض بمحافظات القاهرة الكبرى

وتعاونت وزارة التموين والتجارة الداخلية مع اتحاد منتجي الدواجن لضخ 300 ألف بيضة في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية بـ6 آلاف و500 طبق بيض في فروع المجمعات الاستهلاكية بمحافظات القاهرة الكبرى كدفعة أولى مع توفير عدد آخر من الدفعات لفروع المجمعات الاستهلاكية بالمحافظات الأخرى.

6500 طبق بيض بفروع الشركة المصرية

من جانبه قال علاء سالم، العضو المندي للشركة المصرية لتجارة الجملة، إنه سيتم ضخ 6 آلاف و500 طبق كدفعة أولى من قبل الاتحاد الداجني لفروع المجمعات الاستهلاكية للشركة المصرية لتجارة الجملة.

وأوضح علاء سالم، أن عدد مخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة يبلغ عدد مخازنها 699 مخزن جملة و158 فرع تجزئة، موضحا أنه ما تم ضخه اليوم فقط 1050 طبق بيض لفروع المجمعات الاستهلاكية لمحافظات القاهرة الكبرى.

وأكد العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الجملة، على أن اتفاق وزارة التموين مع اتحاد منتجي الدواجن هو أن يتم ضخ طبق البيض للمستهلك بسعر المزرعة، موضحا أنه لذلك يتم بيع حاليا للـ30 بيضة بسعر 49 جنيها للمستهلك.

انخفاض سعر البيض خلال الفترة المقبلة

ونوه علاء سالم، أن البيض المعروض في فروع المجمعات الاستهلاكية هو البيض الأبيض، موضحا أن وزن طبق البيضة يزن 1950 جراما، مؤكدا على أن أسعار البيض ستبدأ في مرحلة الانخفاض بداء من الغد، موضحا أنه من المقرر أن يصل سعر طبق البيض إلى 30 أو 35 جنيها حد أقصى خلال الفترات المقبلة.

وتنتشر فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة بوزارة المواطنين في جميع المحافظات، ويبلغ عددها 1300 فرع على مستوى الجمهورية، تضخفيهم الشركة القابضة للصناعات الغذائية ما يقرب من 1200 سلعة غذائية وغير غذائية مثل المنظفات ولحوم مجمدة بأنواعها.