«التموين» تؤكد توافر السلع بجميع منافذها: الأسعار ثابتة دون زيادة

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، توافر جميع السلع التموينية التي تضخها الوزارة في منافذ صرف التموين بجميع المحافظات، مشددة على أن أسعار السلع التموينية ثابتة دون زيادة.

وأوضحت مصادر في وزارة التموين، في تصريحات لـ«الوطن»، أن عملية صرف سلع التموين تتم بشكل سلس دون أي شكاوى من أسعار السلع التموينية أو حتى نقصها، مشيرة إلى أن جميع مخازن الجملة على مستوى المحافظات تمد منافذ صرف السلع يوميا على مستوى المحافظات.

عدد مخازن الجملة

وينتشر على مستوى مصر عدد 1500 مخزن جملة لدى الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، حيث تمد هذه المخازن عدد 38 ألف منفذ تمويني و6300 منفذ لمشروع جمعيتي فضلا عن 1300 فرع مجمع استهلاكي.

قائمة أسعار السلع التموينية المتوافرة حاليا في فروع منافذ صرف التموين

1. سعر السكر المعبأ 1 كجم 8.50 جنيه.

2. الأرز المعبأ 1 كجم 8 جنيهات.

3. عدس مجروش 500 جم 8 جنيهات.

4. فول مجروش 500 جم 9.90 جنيه.

5. مسلي صناعي 800 جم 17.25 جنيه.

6. شاي ناعم 40 جم 3 جنيهات.

7. صلصة طماطم 300 جم 4.75 جنيه.

8. جبنة تتراباك 250 جم 5.25 جنيه.

9. جبنة تتراباك 500 جم 10 جنيهات.

10. مسحوق أوتوماتيك 1 كجم 15.75 جنيه.

11. مسحوق عادي 800 جم 10.50 جنيه.

12. صابون غسيل 2.25 جنيه.

13. صابون تواليت 5.50 جنيه.

14. لبن جاف 125 جم 17.50 جنيه.

15. زجاجة خل 900 مللي 4.25 جنيه.

16. زيت خليط 800 مللي 17 جنيهًا.

17. زيت خليط 1 كجم 21 جنيهًا.

18. مكرونة 1 كجم 8.50 جنيه، بدلا من 8 جنيهات.

19. مكرونة 500 جم 4.25 جنيه، بدلا من 4 جنيهات.

20. دقيق معبأ 1 كجم 7.50 جنيه، بدلا من 7 جنيهات.

21. علبة كبريت جنيه واحد.

22. كيس ملح جنيه واحد.

23. بار حلاوة طحينية جنيهان.

24. ظرف طحينة بيضاء جنيهان.

25. كيس سائل غسيل أواني جنيهان.

26. علبة مرقة دجاج 8 مكعبات 3 جنيهات.

27. كيس كابتشينو 18 جم 3 جنيهات.

28. كمامة قماشية 3 جنيهات.

تشديدات وزير التموين

ويوجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف الرقابة على فروع المجمعات الاستهلاكية للتأكيد من توافر السلع للمواطنين.