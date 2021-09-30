التموين: 38 ألف منفذ يصرفون السلع التموينية غدًا

تبدأ منافذ صرف السلع التموينية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي يصل عددها إلى 38 ألف منفذ متنوع ما بين بقالي التموين ومنافذ جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية، بصرف السلع الغذائية للمواطنين على بطاقة الدعم من الـ9 صباحًا.

صرف السلع بالمنافذ

وقال أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للوزارة، إن مخازن شركتي الجملة العامة والمصرية تقوم بصرف كافة السلع التموينية والأساسية لمنافذ الصرف.

وأوضح كمال، أن السلع تتنوع ما بين الأرز والزيت بعبوتيه واحد لتر والـ 800 م جرام، والسكر والمكرونة ومساحيق الغسيل والسمن الصناعي، وغيرها من السلع الأخرى التي تحتاجها الأسرة المصرية.

وأشار معاون وزير التموين، إلى أن شركتي الجملة يضخوا يوميًا ما يقرب من 4000 آلاف طن سكر، و3000 آلاف طن زيت، و1000 طن أرز و 1000 طن مكرونة.

الوزير يشدد على اختيار أفضل أنواع السلع

وأضاف معاون الوزير، أن الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، يشدد دائمًا على رؤساء الشركات باختيار أفضل وأجود السلع للمواطنين على بطاقه الدعم، ويؤكد على تشديد الرقابة على منافذ الصرف لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وتابع أن الوزير يشير إلى أن الدولة تنفق شهريًا ما يقرب 3 مليار جنيه لتلبيه احتياجات المواطنين على بطاقة الدعم، مؤكدًا أن عدد المستفيدين من منظومه السلع التموينية يصل إلى 64 مليون مستفيدًا.