أسعار السلع التموينية 2021 شهر أكتوبر.. كيلو الأرز بـ 8 جنيه

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قائمة أسعار السلع التموينية 2021 شهر أكتوبر، والمقرر البدء في صرفها يوم الجمعة المقبل الموافق 1 أكتوبر ويستمر صرفها حتى نهاية شهر أكتوبر.

أسعار السلع التموينية 2021 شهر أكتوبر

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن أسعار السلع التموينية 2021 شهر أكتوبر، لم يحدث بها أي تغيير في الأسعار، وأن قائمة السلع كما هى معلنة في منافذ الصرف، والتي تضخ لها الوزارة شهريا السلع التموينية.

قائمة أسعار السلع التموينية 2021 شهر أكتوبر

سعر السكر المعبأ 1 كجم 8.50 جنيه

الأرز المعبأ 1 كجم 8 جنيهات

عدس مجروش 500 جم 8 جنيهات

فول مجروش 500 جم 9.90 جنيه

مسلى صناعي 800 جم 17.25 جنيه

شاي ناعم 40 جم 3 جنيهات

صلصة طماطم 300 جم 4.75 جنيه

جبنة تتراباك 250 جم 5.25 جنيه

مسحوق أتوماتيك 1 كجم 15.75 جنيه

مسحوق عادي 800 جم 10.50 جنيه

صابون غسيل 2.25 جنيه

صابون تواليت 5.50 جنيه

لبن جاف 125 جم 17.50 جنيه

زجاجة خل 900 مللي 4.25 جنيه

زيت خليط 800 مللي 17 جنيهًا

زيت خليط 1 كجم 21 جنيهًا

مكرونة 1 كجم 8 جنيهات

مكرونة 500 جم 4 جنيهات

دقيق معبأ 1 كجم 7 جنيهات

علبة كبريت 1 جنيه

كيس ملح 1 جنيه

بار حلاوة طحينية 2 جنيه

ظرف طحينة بيضاء 2 جنيه

كيس سائل غسيل أواني 2 جنيه

علبة مرقة دجاج 8 مكعبات 3 جنيهات

كيس كابتشينو 18 جم 3 جنيهات

كمامة قماشية ٣ جنيهات

64 مليون مواطن مستفيد من أسعار السلع التموينية 2021 شهر أكتوبر

ويستحق أسعار السلع التموينية 2021 شهر أكتوبر المواطنين المقيدين على منظومة الدعم التمويني والبالغ عددهم 64 مليون مواطن وتختلف حصة كل بطاقة من هذه السلع باختلاف عدد الأفراد، حيث تصرف البطاقة التموينية ذات 4 أفراد سلع تموينية بقيمة 200 جنيه شهريًا.

فيما تصرف البطاقة التموينية ذات 3 أفراد سلع تموينية بقيمة 150 جنيهًا شهريًا، أما البطاقة التموينية التي يصل عددها فردين فقط فتصرف سلع تموينية بقيمة 100 جنيه شهريا، في حين تصرف البطاقة التموينية المقيد عليها فرد واحد سلع بقيمة 50 جنيهًا.

28 سلعة ضمن أسعار السلع التموينية 2021 شهر أكتوبر

وتضخ هيئة السلع التموينية شهريًا عدد 28 سلعة تموينية، في جميع منافذ صرف البدالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى المحافظات.