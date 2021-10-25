بورصة الدواجن اليوم الاثنين 25-10-2021 في مصر

بعد استقرار بورصة الدواجن عند أسعار مرتفعة قرابة الشهر، عاودت البورصة انخفاضها مرة أخرى بشكل طفيف، وذلك بعد أن انخفضت كرتونة البيض بسعر تراوح ما بين 2 إلى 2.5 جنيه للكرتونة، وذلك بحسب شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، مع توقعات بوصول الكرتونة إلى 40 جنيهًا بنهاية شهر أكتوبر بعد أن تجاوزت الـ55 جنيهًا.

وتستعرض «الوطن»، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للمتابعين والقراء على مدار اليوم، بورصة الدواجن في السوق المحلية، اليوم الاثنين الموافق 25 أكتوبر الحالي، وفقًا لتصريحات خاصة من رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في حديثه لـ«الوطن».

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

ويقول رئيس شعبة الثروة الداجنة إنّ سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة اليوم الإثنين، تراوح بين 28 و29 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 32 و33 جنيهًا، كما تراوح سعر الدواجن البلدي في المزرعة ما بين 33 و34 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 38 و39 جنيهًا.

أما بالنسبة لسعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة اليوم تراوح ما بين 44 إلى 44.5 جنيه مقابل 46 جنيهًا الأسبوع الماضي، لتصل إلى المستهلك بسعر 46 جنيهًا بدلًا من 50 جنيهًا، ووصل سعر كرتونة البيض الأحمر إلى نحو 44 جنيهًا في المزرعة، بدلًا من 46.5 جنيه، لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا مقابل 50.5 جنيه الأسبوع الماضي، ويباع البيض البلدي في المزرعة بسعر 50 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 55 إلى 60 جنيهًا.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

ووفقًا لجولة أجرتها «الوطن»، في السوق المحلية وعدد من المحال التجارية، نرصد أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم الاثنين، على النحو التالي:

- سجل سعر الكيلو جرام من الدبابيس اليوم نحو 39.5 جنيه.

- وصل سعر الكيلو جرام من البط اليوم إلى 37 جنيهًا.

- سجل سعر الدجاجة الكاملة اليوم نحو 36 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو الدواجن البلدي اليوم، نحو 36 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو البانيه اليوم نحو 70 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الأوراك اليوم نحو 30 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من أجنحة الدواجن البيضاء اليوم، إلى نحو 23 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الشيش طاووق اليوم نحو 52 جنيهًا.