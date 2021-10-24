بورصة الدواجن اليوم الأحد 24-10-2021 في مصر

يحرص عدد كبير من المواطنين على متابعة أسعار بورصة الدواجن، والتي لها تأثير كبير على حركة البورصة الرئيسية، والتي شهدت استقرارا اليوم دون أي تغيير في أسعار الدواجن، بينما انخفض سعر كرتونة البيض، ما بين 2 إلى 2.5 جنيه، بحسب شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للمتابعين والقراء على مدار اليوم، بورصة الدواجن في السوق المحلية، اليوم الأحد الموافق 24 أكتوبر الجاري، وفقًا لتصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، لـ«الوطن»، في السطور التالية..

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

وقال «عبدالعزيز»، إن سعر كرتونة البيض انخفض في المزرعة اليوم الأحد بسعر يتراوح ما بين 2 إلى 2.5 جنيهات من المزراعة، ليصل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في المزرعة إلى سعر ما بين 44 إلى 44.5 جنيه مقابل 46 جنيهُا الأسبوع الماضي، لتصل إلى المستهلك بسعر 46 جنيهًا بدلا من 50 جنيهًا، ووصل سعر كرتونة البيض الأحمر إلى نحو 44 جنيها في المزرعة، بدلا من 46.5 جنيه الفترة الماضية، لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا مقابل 50.5 جنيه الأسبوع الماضي، ويباع البيض البلدي في المزرعة بسعر 50 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك ما بنحو 50 جنيهًا.

وتوقع «عبدالعزيز»، انخفاضا جديدا في سعر الكرتونة خلال الأسبوع القادم، متوقعًا أن يصل سعرها في نهاية شهر أكتوبر، حوالي 40 جنيهًا للكرتونة.

كما تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة، بين 28 و29 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 32 و33 جنيهًا.

وسجل سعر الدواجن البلدي في المزرعة ما بين 33 و34 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 38 و39 جنيهًا.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

ووفقًا لجولة أجرتها «الوطن»، في السوق المحلية وعدد من المحال التجارية، استقرت أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم، على النحو التالي:

- بلغ سعر كيلو البانيه اليوم نحو 70 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الأوراك اليوم نحو 30 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من أجنحة الدواجن البيضاء اليوم، إلى نحو 23 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الشيش طاووق اليوم نحو 52 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الدبابيس اليوم نحو 39.5 جنيه.

-وصل سعر الكيلو جرام من البط اليوم إلى 37 جنيهًا.

- سجل سعر الدجاجة الكاملة اليوم نحو 36 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو الدواجن البلدي اليوم، نحو 36 جنيهًا.