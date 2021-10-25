جهود أمريكية لحل الأزمة في السودان

عقد المبعوث الأمريكي لشؤون القرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، أمس الأحد، لليوم الثاني على التوالي، محادثات مع المسؤولين السودانيين بالعاصمة «الخرطوم»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

واجتمع فيلتمان، برئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو، كما التقى وزير رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر ومستشار رئيس الوزراء ياسر عرمان، كما اجتمع المبعوث الأمريكي، بقادة تحالف «الحرية والتغيير» قبل الاجتماع مجددا برئيس الوزراء عبدالله حمدوك للمرة الثالثة خلال 3 أيام.

وقال فيلتمان، إن واشنطن ستعمل على دفع المكون العسكري لتهيئة الأجواء المتمثلة في فك الحصار المفروض على الموانئ، وإنهاء اعتصام القصر، مشيرا خلال لقائه بقوى «الحرية والتغيير»، إلى أن التحالف العريض يواجه أزمة تنظيمية وخلافات داخلية تستوجب الحل.

وحث مبعوث واشنطن لـ القرن الأفريقي، قادة «الحرية والتغيير»، على تسريع تكوين المجلس التشريعي واستكمال هياكل السلطة.

فيلتمان: واشنطن ملتزمة بدعم انتقال السودان إلى الديمقراطية

من جانبها، قالت السفارة الأمريكية لدى الخرطوم، في بيان، إن فيلتمان، أعرب خلال اجتماعاته عن التزام الولايات المتحدة بدعم انتقال السودان إلى الديمقراطية، مؤكدا أن دعم واشنطن يعتمد على التزام قادة السودان بالنظام الانتقالي المتفق عليه في الإعلان الدستوري واتفاقية جوبا للسلام.

وحث المبعوث الأمريكي، الحكومة الانتقالية على الاستجابة لرغبات الشعب في الديمقراطية بما في ذلك إنشاء المجلس التشريعي الانتقالي، كما حث فيلتمان الحكومة الانتقالية على الشروع في عملية إصلاح قطاع الأمن وإنشاء إطار للانتخابات وإعادة تشكيل المحكمة الدستورية.

وأشاد فيلتمان، بمجهودات البرهان، الرامية لإنجاح الفترة الانتقالية، وحرص رئيس مجلس السيادة، التام على حماية الثورة والتغيير والانتقال الديمقراطي، فضلاََ عن التزامه بالشراكة المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية.

من جانبه، قال مجلس السيادة السوداني، في تصريح مكتوب إن فيلتمان، قدم، أمس الأحد، عدة مقترحات من شأنها تعزيز روح الشراكة، والعمل الجاد من أجل الخروج الآمن للبلاد من أزمتها الراهنة، موضحا ان البرهان، وعد بدراستها مع حمدوك.

البرهان لـ فيلتمان: حريض على العمل مع القوى السياسية لتذليل كافة العقبات

وأشار «السيادة»، إلى أن البرهان أكد لـ فيلتمان، حرصه على العمل مع القوى السياسية لتذليل كل العقبات والتحديات للخروج بـ السودان من الأزمة السياسية الراهنة.

وجدد رئيس مجلس السيادة السوداني، التزام القوات المسلحة بحماية الفترة الانتقالية والعمل وفق الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام، وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة وانتقال ديمقراطي مدني كامل.

وأشاد البرهان باهتمام واشنطن وبعثتها الدبلوماسية بالخرطوم، لقضايا السودان ودعمها لإنجاح الفترة الانتقالية، وفقا لما ذكره مجلس السيادة السوداني على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

من جانبه، التقى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق اول محمد حمدان دقلو بمكتبه، المبعوث الامريكي الخاص للقرن الافريقي، أكد دقلو، خلال اللقاء، حرصه على عملية الانتقال الديمقراطي وصولا للانتخابات العامة، بجانب ضرورة تنفيذ اتفاقية السلام، والحرص على الوثيقة الدستورية.

وشدد دقلو، على أهمية التوافق الوطني باعتباره المخرج الوحيد للازمة الراهنة، مثنيا على اهتمام واشنطن بالسودان وجهودها لتجاوز المرحلة الحالية

فيلتمان: التباين في الرؤى تسبب في تاخير انشاء مؤسسات الفترة الانتقالية

بدوره، أوضح المبعوث الأمريكي، أن التباين في الرؤى بين القوى السياسية تسبب في تأخير إنشاء مؤسسات الفترة الانتقالية.

بدوره، التقى عضو مجلس السيادة، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، بالقصر الجمهوري، أمس الأحد، فولكر بيترس، رئيس البعثة الأممية المتكاملة لدعم الإنتقال فى السودان المعروفة اختصارا باسم «يونيتامس»، وبحث اللقاء تطورات الأوضاع السياسية والسبل الكفيلة بالخروج من الأزمة.

رئيس بعثة «يونيتامس»: نسعي لوضع خارطة طريق تتفق عليها كافة الأطراف

وأكد بيترس،، في تصريح صحفي، على أهمية الحوار بين جميع الأطراف دون استثناء، بحثا عن معالجات مشتركة تحقق أهداف المرحلة الانتقالية، موضحا أن المعالجات لن تنجح إلا بالحفاظ على الشراكة بين المكونين العسكري والمدني.

وأضاف رئيس بعثة «يونيتامس»: «نحن نسعي لوضع خارطة طريق تتفق عليها كافة الأطراف وتلبي استحقاقات المرحلة القادمة بما فيها الانتخابات والحوار الدستوري».