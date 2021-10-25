نقل جهاز عروس ينتهي بكارثة.. مصرع طفل وإصابة 6 أشخاص في تصادم بسوهاج

تسببت الرعونة والقيادة المتهورة والاستعراض أثناء نقل جهاز عروس بدائرة مركز طهطا شمال سوهاج، إلى حدوث تصادم بين 3 سيارات، مما نتج عنه مصرع طفل وإصابة 6 أشخاص، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي بطهطا، ونقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد ورود بلاغ بحادث تصادم ووجود متوفى ومصابين على الطريق الزراعي الغربي أمام قرية بنجا دائرة مركز طهطا، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

تبين من المعاينة والفحص أنه أثناء سير سيارة ربع نقل قيادة «روماني. م. ك»، 24 سنة، سائق ويقيم دائرة مركز جهينه، وحال تفاديه سيارة قيادة «ياسر. ا. م»، 44 سنة، سائق ويقيم القليوبية، فوجئ بسيارة نصف نقل أمامه قيادة «محمد. ا. ا»، 29 سنة، سائق ويقيم دائرة مركز سوهاج، ولم يستطع مفاداتها فاصطدم بها.

نتج عن الحادث وفاة الطفل «مسيو. ص. ص» 7 سنوات، وإصابة كل من قائد السيارة الأولى بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وقائد السيارة الثالثة باشتباه كسر بالقدم اليسري، و«مينا. س» 12 سنة تلميذ، مصاباً بكسر مضاعف بالمرفق والساعد الأيمن، وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي، الطفل «ديفيد. ا. م»، 10 سنوات، تلميذ بكسر بالترقوه اليمني وكدمات متفرقة بالجسم، «جاستن. ا. م» 5 سنوات، «مينا. ب. ع» 27 سنة عامل، «مارتن. ا. م» 8 سنوات تلميذة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ويقيمون دائرة مركز جهينه، من مستقلي السيارة الأولى.

نفى والد المتوفى والمصابين الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة تهتك بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.