بعد 9 سنوات من الواقعة.. السجن المؤبد لعاطل قتل شابا في المرج

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الاثنين، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد، في قضية قتل شاب عمدًا، والشروع في قتل آخر، ببندقية آلية، بسبب خلافات بينهم، بمنطقة المرج، عام 2012.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد علوان السيد، وعضوية المستشارين كمال الدين عبدالرحمن همام، وعلاء مصطفى عيسى، وأمانة سر أحمد فهمي، وعبدالله أبو ضيف.

خلافات سابقة

وأكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية 11881 لسنة 2012 جنايات المرج، أنه المتهم «محمد.ع »32 عامًا، قتل المجني عليه «محمد.س» عمدًا مع سبق الإصرار، يوليو 2012، بأن عقد العزم وبيت النية على قتله وأعد لذلك الغرض سلاح ناري «بندقية آلية» وتوجه إلى المكان الذي أيقن سلفا تواجده فيه، وما أن ظفر به حتى أطلق عيارا ناريًا صوبه استقر برأسه، مُحدثا إصابته الثابتة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما شرع المتهم في قتل المجني عليه «حاتم.أ» عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم، وبيت النية على قتله وأعد لذلك الغرض سلاح ناري «بندقية آلية» وتوجه إلى المكان الذي أيقن سلفًا تواجده فيه وما أن ظفر به حتى اطلق عيارا ناريًا صوبه استقر بفخذه الأيمن محدثًا إصابته، إلا أن أثر جريمته خاب لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهي تدارك المجني عليه بالعلاج.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، بعد تلقيها محضرا بالحادث، وأمرت بتشريح جثة المجني عليه، وصرّحت بدفنه، وطلبت تحريات المباحث حول الحادث.

مشاجرة وانتقام

واستمعت النيابة العامة، خلال التحقيقات، لأقوال «حاتم» المجني عليه الثاني «المصاب»، الذي قال إن خلافا سابقا وقع بين المتهم وشقيق المجني عليه، وخلالها وبّخه الأخير، فقرر الأول الانتقام، وبتاريخ الواقعة فوجئ بقيام المتهم بإطلاق أعيرة نارية صوبه والمجني عليه أثناء استقلاله دراجة نارية، مما أسفر عنه مقتل المجني عليه وإصابته.

تحريات المباحث

وأكدت التحريات التي باشرها ضباط مباحث قسم شرطة المرج، أن مشاجرة سابقة نشبت بين المتهم وشقيق المجنى عليه، بعدما قام المتهم بالحضور لمكان الحادث، وإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته بقصد إرهاب المتواجدين لفرض سيطرته فوبخه المجنى عليه فعقد المتهم العزم على قتله، وأعدّ لذلك الغرض بندقية آلية، وتوجه لمكان تواجده مستقلًا دراجة نارية، وأطلق صوبه أعيرة نارية، بقصد قتلهما مما أودى بحياة المجنى عليه واصابه الثاني.

محاكمة جنائية

وبعد انتهاء التحقيقات أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، ونسبت له ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه، وحيازة «بندقية آلية» وذخيرة بغير ترخيص، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، ومثُل أمام المحكمة التي أصدرت بحقه الحكم المتقدم.