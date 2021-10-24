حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين 25-10-2021 في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس، غدا الإثنين، الموافق 25 أكتوبر في بيان لها، إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد نهارا.

ونوه الخبراء إلى أنه خلال ساعات الليل ستشهد البلاد درجات حرارة لطيفة أول الليل مائلة للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كل الأنحاء.

حالة الطقس غدا

وأضافت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع أن يكون هناك شبورة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فمن المتوقع أن يكون خفيفا معتدلا، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 و1.75 متر، وتكون حركة الرياح به شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدلا إلى مضطرب، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 2 و2.5 متر، وتكون حركة الرياح به شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 27 18

الإسكندرية 26 20

وادي النطرون 27 19

طنطا 27 18

شبين الكوم 27 18

دمنهور 26 19

بلطيم 26 19

مطروح 24 18

السلوم 25 15

سيوة 27 14

بورسعيد 27 20

دمياط 26 20

الزقازيق 26 18

المنصورة 26 18

الإسماعيلية 27 17

السويس 27 18

العريش 26 20

رفح 26 20

رأس سدر 27 19

نخل 25 13

نويبع 30 23

طابا 26 20

كاترين 24 10

الطور 27 21

شرم الشيخ 29 23

الغردقة 29 22

مرسى علم 28 22

الفيوم 28 19

بني سويف 28 19

المنيا 28 18

أسيوط 29 18

سوهاج 30 18

قنا 32 19

الأقصر 33 20

أسوان 33 21

إدفو 34 21

أبو سمبل 33 20

الوادي الجديد 31 20

شلاتين 31 20

أبو رماد 31 20

حلايب 29 21

رأس حدربة 29 21.