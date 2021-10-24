أخبار الإسكندرية.. جو لطيف دون غازات سامة وضبط 40 منشأة سياحية مخالفة

شهدت محافظة الإسكندرية أحداث عديدة على مدار الساعات الماضية، على كافة النواحي، حيث برز جو لطيف في الإسكندرية دون غازات سامة كما كان متوقعا حدوثه من نتائج بركان لا بالما، فيما جرى إدراج 74 عالما بجامعة الإسكندرية ضمن قائمة أعلى 2% من علماء العالم، كما جرى ضبط 40 منشأة سياحية ومطاعم مخالفة في الإسكندرية، بالإضافة إلى متابعة 43 مدرسة من مدارس الإسكندرية.

جو لطيف في الإسكندرية دون غازات سامة

لم تصل أي أعمدة كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكبريت المتصاعدة من فوهات بركان لابالما الثائر في المحيط الأطلنطي إلى مصر اليوم الأحد، وبالتحديد على مدينة الإسكندرية التي من المفترض أن يكون التركيز عليها،.

فبحسب ما رصدته «الوطن» في الإسكندرية فإن الحياة تسير بشكل طبيعي جدا دون أي مشاكل أو حدوث أي اختناقات أو ما شابه من ذلك من تأثيرات أدخنة بركان لا بالما المفترض وصولها إلى الإسكندرية.

74 عالما بجامعة الإسكندرية ضمن قائمة أعلى 2% من علماء العالم

كشف الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، عن إدراج 74 عالم بجامعة الإسكندرية ضمن قائمة أعلى 2% من علماء العالم ‏المتميزين في قواعد البيانات التي أطلقتها منصة إلسيفير ‏Elsevier‏ العالمية وفقاً لمؤشرات ‏الاستشهادات لعام 2021.

ضبط 40 منشأة سياحية ومطاعم مخالفة في الإسكندرية

تمكنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية من ضبط 40 منشأة سياحية ومطاعم مخالفة في حملات مكبرة على 4 أحياء، حيث شملت «حي وسط، حي منتزة أول، حي منتزة ثان، حي شرق» وقد أسفرت عن التفتيش على 62 منشأة ومطعم في نطاق تلك الأحياء منهم 22 ملتزم و40 مخالفا حيث جرى التعامل معهم وفقاً للإجراءات القانونية.

متابعة 43 مدرسة في الإسكندرية

تابعت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، العملية التعليمية في 43 مدرسة، حيث تم التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وخفض كثافة الفصول.