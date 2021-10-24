توقعات الطقس مفصل في الإسكندرية لمدة 5 أيام: نسبة الأمطار 0%

توحي توقعات الطقس مفصل في الإسكندرية، خلال الأيام القليلة المقبلة، إلى جو خريفي مميز، تبلغ فيه نسبة سقوط الأمطار 0% وسط درجات حرارة جيدة ما يساعد الجميع على القدوم إلى الإسكندرية للاستمتاع بذلك الجو المميز مع إتاحة الدخول إلى شواطئ الإسكندرية خلال تلك الفترة بشكل مجاني من أجل المشي أو التريض.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، توقعات الطقس مفصل في الإسكندرية خلال الخمسة أيام المقبلة التي لن تشهد سقوط أمطار وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

توقعات الطقس مفصل في الإسكندرية يوم الاثنين

تبرز توقعات الطقس مفصل في الإسكندرية يوم الاثنين 25 أكتوبر 2021، من خلال رطوبة: 71%، واحتمال الأمطار بنسبة 0%، مع درجة حرارة قدرها 26 درجة مئوية، وسرعة الرياح: 13 كم / ساعة، ونقطة الندى 15، والضغط 1018 مليبار، واتجاه الرياح شمال، ما تعطي فرصة مميزة للسير في حالة جيدة في الإسكندرية مع غطاء من الغيوم قدرها 22%، والأوزون: DU 279.4، ومراحل القمر محدوب متراجع، فيما يبلغ مؤشر الأشعة فوق البنفسجية:0 أي منخفض.

توقعات الطقس مفصل في الإسكندرية يوم الثلاثاء

تبرز توقعات الطقس مفصل في الإسكندرية يوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021، من خلال رطوبة 77%، واحتمال الأمطار بنسبة 0%، مع درجة حرارة قدرها 26 درجة مئوية، وسرعة الرياح 16 كم / ساعة، ونقطة الندى 17، والضغط 1017 مليبار، واتجاه الرياح شمال، مع غطاء من الغيوم قدرها 18%، والأوزون DU 278.5، ومراحل القمر محدوب متراجع، فيما يبلغ مؤشر الأشعة فوق البنفسجية: 0 أي منخفض.

توقعات الطقس مفصل في الإسكندرية يوم الأربعاء

تبرز توقعات الطقس مفصل في الإسكندرية يوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021، من خلال رطوبة 75%، واحتمال الأمطار بنسبة 0%، مع درجة حرارة قدرها 27 درجة مئوية، وسرعة الرياح 10 كم / ساعة، ونقطة الندى 16، والضغط 1017 مليبار، واتجاه الرياح شمال، مع غطاء من الغيوم قدرها 25%، والأوزون DU 284.9، ومراحل القمر محدوب متراجع، فيما يبلغ مؤشر الأشعة فوق البنفسجية: 0 أي منخفض.

توقعات الطقس مفصل في الإسكندرية يوم الخميس

تبرز توقعات الطقس مفصل في الإسكندرية يوم الخميس 28 أكتوبر 2021، من خلال رطوبة 75%، واحتمال الأمطار بنسبة 0%، مع درجة حرارة قدرها 29 درجة مئوية، وسرعة الرياح 15 كم / ساعة، ونقطة الندى 18، والضغط 1017 مليبار، واتجاه الرياح شمال، مع غطاء من الغيوم قدرها 25%، والأوزون DU 286.2، ومراحل القمر محدوب متراجع، فيما يبلغ مؤشر الأشعة فوق البنفسجية: 5 أي معتدل.

توقعات الطقس مفصل في الإسكندرية يوم الجمعة

تبرز توقعات الطقس مفصل في الإسكندرية يوم الجمعة 29 أكتوبر 2021، من خلال رطوبة 75%، واحتمال الأمطار بنسبة 0%، مع درجة حرارة قدرها 28 درجة مئوية، وسرعة الرياح 9 كم / ساعة، ونقطة الندى 16، والضغط 1017 مليبار، واتجاه الرياح شمال، مع غطاء من الغيوم قدرها 100%، والأوزون DU 284.9، ومراحل القمر محدوب متراجع، فيما يبلغ مؤشر الأشعة فوق البنفسجية:4 أي معتدل.