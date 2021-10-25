مدير كلية الطب للقوات المسلحة: الخريجون «مشاريع أطباء عمالقة»

قال اللواء طبيب خالد عبد العظيم شكري، مدير كلية الطب للقوات المسلحة، إنّ خريجي الكلية مختلفون عن باقي خريجي الكليات العسكرية، فالتخرج هو بداية الطريق لهم وليس نهايته، واستمرار الدراسة والتأهيل والدراسات العليا مطلب مهم لكل طبيب وليس أمر اختياري، موجّها رسالة للأطباء الخريجين، قائلا: «مترضوش تكونوا أطباء عاديين، مفيش حاجة نقصاكم داخل القوات المسلحة عشان تبقى دكتور شاطر ومتميز، الموضوع كله متوقف على مدى اجتهادكم».

وأشاد مدير كلية الطب للقوات المسلحة لـ«الوطن»، بالأطباء الجدد، واصفا إياهم بـ«مشاريع أطباء عمالقة»، موجّها التهنئة لأسرهم على تخرجهم وتوفيرهم المناخ الملائم لتميز أبنائهم، وطالبهم بتشجيعهم على التفوق.

ولفت اللواء طبيب خالد شكري، إلى أنّه يشعر اليوم بشعور الأب وهو يرى أبنائه يتخرجون في الكلية، حيث يرى الثمرة التي أنبتها وأشرف على رعايتها تنضج، مؤكدا أنّه يشعر بالرضا لتخريج دفعة من الأطباء المتميزين لبلدنا ولقواتنا المسلحة مدربة طبقا لبرنامج تعليمي يتوازى مع برامج التعليم الطبي في كبرى كليات الطب في العالم، بالتعاون مع كلية الطب في ولاية ميتشجين الأمريكية.

وأشار مدير كلية الطب للقوات المسلحة، إلى أنّ خريجي كلية الطب للقوات المسلحة، أثبتوا خلال الإعداد لحفل التخرج، والحفل، أنّهم متميزون ليس فقط على المستوى العلمي، ولكن البدني والانضباطي.

وأوضح أنّ تلك الدفعة هي ثالث دفعات كلية الطب بالقوات المسلحة التي يتم تخريجها، موضحا أنّه جرى تأهيل الطلبة عبر دراسة المواد الأساسية في السنوات الثلاثة الأولى من خلال المحاضرات النظرية داخل قاعات الكلية والتدريب العملي داخل معامل الكلية، ثم دراسة المواد الإكلينيكية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة من خلال مجموعات الدراسة النظرية الصغيرة والمجمعة والتي تتم داخل قاعات الكلية والتدريب الإكلينيكي الذى يتم داخل معامل المحاكيات ثم داخل أقسام المستشفيات التعليمية للقوات المسلحة، ويتم كل ذلك بواسطة نخبة من أفضل أساتذة الجامعات المصرية العريقة منتقاه بعناية شديدة لتنفيذ البرنامج الموضوع لكل سنة دراسية.