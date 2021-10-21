مدير «طب» القوات المسلحة: معايير اختيار الطلاب شفافة ولا تحتاج وصاية

قال لواء طبيب خالد شكري، مدير كلية الطب بالقوات المسلحة، إن المناهج التعليمية الخاصة بالكلية، يتم تقييمها من قبل جامعة ميتشجن الأمريكية بشكل دوري، وحاصلة على اعتراف من الجامعة، والشهادة الخاصة بكلية الطب بالقوات المسلحة مختومة بختم جامعة ميتشجن، «الطالب بتاعنا نفس مستوى الطالب في كليات الطب بالعالم».

لياقة الطالب المتقدم «مفيهاش فصال»

وأضاف شكري، خلال لقاء ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الخميس، أنَّ المعايير الموضوعة لاختيار الطلاب لا تعطي مجالا لشخص يوصي عليه أحد، مؤكدا أنه لابد أن يكون كل المتقدمين لائقين طبيا للخدمة في القوات المسلحة «دي مفيهاش فصال».

الطالب الساقط في اللياقة البدنية يستفيد من الكشف

وأشار إلى أن اللياقة البدنية تعني أن الطالب سليم للخدمة في القوات المسلحة، حيث يتم الكشف على الطالب في جميع التخصصات، من تحاليل ومعامل وأبحاث وإشاعات للاطمئنان، فكثير من الطلاب المتقدمين يكتشفون أن لديهم أشياء مرت عليهم، وهم لا يشعرون بتأثيرها، لذلك الطالب الذي يسقط طبيا على الأقل يستفيد بأنه تنبه بوجود شيء لابد أن يتابعه على الأقل.

نتقيد بمعايير أمامنا ودرجات تفاضل بين الطلاب

وأكد أن الاختبار الرياضي يوضع بأرقام، والطالب يعرف عدد التمرينات التي أجراها، وأرقام زملائه، كما أن الاختبار النفسي به درجة تفاضل بين طالب وآخر، كما يوجد امتحان تفضيلي رقمي في الكمبيوتر والأحياء والكيمياء واللغة الإنجليزية.

ولفت لواء طبيب خالد شكري، مدير كلية الطب بالقوات المسلحة، إلى أنه بعد نهاية كل هذه اختبار توضع أرقام في كارت كل طالب لمجموع الاختبارات، «إحنا في الآخر نكون مقيدين بمعايير أمامنا ودرجات تفاضل الطلاب وبعضها والاختيار شفاف تماما».