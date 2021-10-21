تفاصيل حياة طلاب طب القوات المسلحة.. «نوبة صحيان تبدأ فجرا»

قال العقيد الأمير محمد سامح، رئيس قسم الإشراف على التعليم بكلية الطب بالقوات المسلحة، إنَّ اليوم في حياة الطالب بكلية الطب بالقوات المسلحة يبدأ في الخامسة فجرا، بـ«نوبة صحيان»، والطلاب تستعد لليوم بطابور اللياقة، الذي يبدأ الخامسة والنصف، ويمارس فيه الطلاب العديد من الأنشطة الرياضية مثل كرة القدم والسلة والطائرة وركوب الدراجات الهوائية وتمرينات على اللياقة.

المحاضرات تتكون من 6 فترات يعقبها راحة لمدة 10 دقائق

وأضاف «سامح» خلال لقاء ببرنامج «مصر تستطيع» على قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الخميس، أن الطلاب يتوجهون بعد ذلك لمباني الإيواء للاستحمام والتجهيز لطابور الإفطار في الساعة السابعة إلا ربع صباحًا، ثم يتوجهون لطابور التفتيش، ويفتش ضباط الكلية الطلاب من حيث هيئة اللبس والنظافة الشخصية، ثم يتوجه الطالب للمحاضرات.

وأشار إلى أن المحاضرات تكون 6 فترات يعقبها 10 دقائق راحة يتناول فيها الطالب وجبة خفيفة، وينتهي اليوم الدراسي الساعة الثانية والنصف، ثم يتوجه الطلاب إلى المحاضرات التي تكون إما في المباني التعليمية أو المستشفيات العسكرية للتدريب العملي، وهناك فترة تسمى «ما بعد الظهيرة» يكون بها نشاط رياضي حر ثم يتناولون وجبة الغذاء ثم حضور طابور التمام، وهو عبارة عن تحية ونزول العلم.

ولفت إلى أن الطلاب بعد ذلك يتوجهون لقاعات فرق الدراسة، التي تبدأ في الساعة الخامسة والنصف وتنتهي في التاسعة والنصف، وبانتهائها يتوجه الطلاب لطابور العشاء، لتناول وجبة العشاء ثم يتوجهون لمباني الإيواء وتبدأ في الساعة العاشرة والنصف مساء.

تسجيل براءة اختراع في الولايات المتحدة لأحد العلاجات المناعية

من جانبه، قال الطالب محمد طارق منصور إن الكلية توفر منهجا للبحث العلمي الإكلينيكي طوال سنوات الدراسة، واستطعنا تطبيق علم المعلوماتية الحيوية لتحديد علاجات جينية ومناعية ضد الأورام، حصلنا بموجبه على العديد من الجوائز الدولية للمسابقة الدولية في الهندسة الوراثية وهذه من أكبر المسابقات في هذا المجال بالعالم، ونشرنا أبحاثا بالتعاون مع جامعات ومعاهد داخل وخارج مصر في دوريات علمية، كما استطعنا تسجيل براءة اختراع في الولايات المتحدة لأحد العلاجات المناعية.