نصائح ذهبية من مدير «طب القوات المسلحة» للراغبين في التقدم للكلية

قدم لواء طبيب خالد شكري، مدير كلية الطب بالقوات المسلحة، نصائح ذهبية للطلاب الراغبين في التقدم للكلية، واجتياز المعايير الموضوعة بنجاح، قائلا إنه فيما يخص الاختبار الرياضي يجب تنمية لياقتهم البدنية، وإذا كان يعانون من شيء لابد أن يعالجوه، فهناك مراكز لتأهيل الطلاب من ناحية الجسد والوزن.

نصائح قبل خوض اختبارات اللياقة والمواد التفضيلية

وأضاف شكري، خلال لقاء ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الخميس، «لو حد عنده سِنة محتاجة تتعالج يعالجها، عنده خارجية في الأذن تتعالج، دي حاجات بسيطة ممكن تتعالج قبل التقديم».

وأشار إلى أنه بالنسبة للاختبارات التفضيلية، وهي الكيمياء والأحياء واللغة الإنجليزية والكمبيوتر، فيحتاج الطالب مراجعتها فقط، نظرا لدراسته هذه المواد في الثانوية العامة.

النظام الداخلي بالكلية هو أحد عناصر تميزها

وأكد أن اختيار أفضل الطلاب من شأنه التسهيل عليهم استيعاب النظام الموضوع بالكلية، لافتا إلى أن النظام الداخلي بالكلية، هو أحد عناصر تميزها، لأنه لا تقتصر مراقبة الطالب فترة حضوره للمحاضرة، ولكن يتم مراقبته في فترة مذاكرته فكل أستاذ مسؤول عن عدد من الطلاب، إضافة لمراجعة نظامه الغذائي ولياقته البدنية والطبية والصحية، مضيفا «الطالب تحت عنينا الـ 24 ساعة».

وعن الوظائف، أوضح أنه يوجد وظائف إدارية وأعضاء هيئة التدريس، فالأولى يحكمها الرتبة العسكرية، فكلما كان أقدم كلما ترأس، لكن الوظائف التعليمية تكون الأقدمية للدرجة العلمية، فالأستاذ هو الذي يرأس حتى وإن كان مدنيا، فهناك أقسام كثيرة يرأسها مدنيون وبها عسكريون طبقا لمعايير المجلس الأعلى للجامعات.

الماجستير بالكلية يواكب الجامعات المصرية

من جانبها، قالت الدكتورة عزة أبو العينين، أستاذ أمراض الدم «الباثولوجيا الإكلينيكة» بكلية طب القوات المسلحة، إن الباثولوجيا الإكلنيكية، تخصص ما بعد التخرج، لأنه مختص بالتشخيص الإكلينيكي للمرضى، ويضم 4 تخصصات، وهي أمراض الدم المعملية والكيمياء الإكلينيكية وأمراض المناعة المعملية والميكروبيولجي المعملي، فهو بالضرورة تخصص إكلينيكي وليس أكاديمي.

وأضافت أبو العينين، خلال لقاء بالبرنامج ذاته، أن التدريب له ساعات معتمدة، وكل المناهج والبرامج معتمدة من هيئة الاعتماد تغطي الأربع تخصصات، وتدريس الماجستير يواكب التدريس في الجامعات المصرية.