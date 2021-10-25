«الصحة» تستعد لإطلاق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، إطلاق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال من عمر يوم لـ5 سنوات خلال أسبوعين، مضيفًا أنَّ الحملة لجميع الأطفال وحديثي الولادة من عمر يوم وحتى الـ5 سنوات، وفي حال عدم أخذ الطفل تطعيم شلل الاطفال في تطعيماته الروتينية يأخد جرعة الحملة بشكل طبيعي، لافتًا إلى أن هذه الحملة بها نوع آخر من فيروس شلل الأطفال غيرالمتعارف عليه في التطعيم الروتيني.

الحملة تستهدف الأطفال من عمر يوم لـ5 سنوات

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنَّه من النادر إصابة الأطفال الأكبر من 5 سنوات ولذلك لا يُمنح التطعيم بعد 5 سنوات، مؤكّدًا أهمية التطعيمات وهدفها الأساسي وهو رفع المناعة المجتمعية ضد «نمط 2» من فيروسات شلل الأطفال، خاصة مع ظهور بعض الحالات بدول أفريقية، لافتًا الى أنَّه سيتم تّطعيم جميع الأطفال الأقل من 5 سنوات المقيمين بمصر من المصريين وغير المصريين بجرعتين من تطعيم شلل الأطفال «الفموي سابين أحادي التكافؤ نمط 2».

موانع تطعيم شلل الأطفال

وعن موانع التطعيم، أوضح المصدر، أنَّ الفئات الممنوعة من التطعيمات هي الأطفال المصابين بمرض نقص المناعة الأولية، الأطفال المصابين باللوكيميا، الأطفال الذين يعالجون بأدوية تثبيط المناعة «أدوية السرطان والكورتيزون، الأطفال الذين يعانون من أمراض حادة، وارتفاع شديد في درجة الحرارة يؤجل التطعيم حتى زوال المرض المسبب لارتفاع درجة حرارتهم.

وطالب المصدر، أولياء الأمور والأهالي التعاون مع الحملة والالتزام التام باتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الجسدي وعدم التكدس خاصة مع انتشار الموجة الرابعة لفيروس كورونا، لافتا إلى أنَّ الحملة ستنتشر في جميع المحافظات وبجوار الكنائس والمساجد والميادين والوحدات الصحية المختلفة للوصول الى المستهدف من الحملة.