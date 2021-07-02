حملة تنشيطية محدودة للتطعيم ضد شلل الأطفال ببني سويف  

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عن انطلاق الحملة التنشيطية المحدودة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتي تنفذها مديرية الصحة بمركز ومدينة بني سويف، غداً السبت 3 يوليو 2021، بإجمالي مستهدف 35 ألف طفل.

وناقش محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، مع الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الشؤون الصحية والسكان، الاستعدادت الخاصة بالحملة التنشيطية المحدودة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتي تنفذها مديرية الصحة داخل مركز ومدينة بني سويف بداية من غداً السبت، لتطعيم الأطفال في الفئات العمرية من مواليد 1 يناير 2016 حتى 30 مارس 2018، بإجمالي مستهدف 35 ألف طفل.

ووجه محافظ بني سويف بالتعاون الكامل بين الوحدات المحلية والأوقاف والكنائس ومديرية الصحة، للإعلان عن الحملة، والتنسيق مع مديرية الصحة، كما وجه المحافظ مديرية الصحة نحو نجاح الحملة وتحقيق المستهدف.

من جهته، أوضح وكيل وزارة الصحة أن استراتيجية العمل بالحملة التنشيطية تعتمد على التطعيم عن طريق الفرق الثابتة بمكاتب الصحة بمركز ومدينة بني سويف، بطريقة الحقن «طُعم سولك»، والتي سيتم توزيعها على مكاتب صحة أول وثاني وثالث ورابع ببندر بني سويف، بالإضافة إلى الوحدات الصحية ببعض القرى وتوابعها، ومنها «تزمنت الشرقية، وإهناسيا الخضراء، وبني عفان، والكوم الأحمر»، حيث تستهدف الحملة رفع الحالة المناعية للأطفال في الفئات السنية المذكورة، لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.