تعرف على الضوابط المصرية المقترحة لموسم العمرة هذا العام: 10 نقاط

قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، إن الضوابط المصرية للعمرة جاهزة بنسبة أكثر من 90%، وننتظر صدور قرارا سعوديا بالسماح للمصريين بأداء مناسكها، ليجرى الإعلان عن تلك الضوابط، لتكون متوافقة مع الأخرى السعودية المنظمة للعمرة.

ولفتت غادة شلبي، إلى وجود اتصالات متواصلة بين وزارتي السياحة والحج والعمرة السعودية، في هذا الإطار.

السياحة تحذر الشركات من الاعلان عن تنظيم برامج عمرة حاليا

وحذرت نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، الشركات السياحية كافة من الإعلان عن تنظيم أية برامج عمرة إلا بعد إعلان السعودية السماح لمصر بتنظيم رحلات العمرة، وكذلك وزارة السياحة المصرية الضوابط المنظمة لسفر المواطنين لأدائها.

وأوضحت أن الشركات التي سيثبت إعلانها عن تنظيم برامج العمرة حاليا، ستوقع عقوبات عليها، تصل إلى الإغلاق وإلغاء الترخيص.

ملامح ضوابط العمرة

من جهته، كشف مصدر مسؤول بوزارة السياحة والآثار، عن أن ملامح ضوابط العمرة الخاصة بسفر المصريين للعمرة، وضعت بالتعاون بين الوزارة واللجنة العليا للحج، وغرفة شركات السياحة، في وقت سابق من هذا العام، لافتا إلى أن تلك الضوابط ديناميكية وقابلة للتغير، لتتوافق مع الأخرى السعودية في هذا الشأن، بعد صدورها، مشيرا إلى أن أبرزها كالتالي:

1- تأشيرات العمرة المخصصة لمصر كافة ستنظم عبر بوابة العمرة المصرية.

2- تقديم كل شركة سياحة راغبة في تنظيم العمرة خطاب ضمان بنكي، إلا أنه لم يتم الاستقرار على قيمة الخطاب حتى الآن، بسبب الازمة المالية التي تمر بها الشركات حاليا، لتراجع دخلها بشكل كبير، خلال العامين الماضيين.

3- مدة برنامج العمرة لن تزيد عن 15 يوما.

4- إلغاء التضامن بين الشركات في تنظيم برامج العمرة.

5- الالتزام بالقواعد السنية ونسب التسكين، وفقا للضوابط السعودية.

6- عدم حجز سكن مخالف للضوابط السعودية.

7- يحظر على الشركات تحصيل قيمة البرنامج بأي عملة غير الجنيه المصري، ومنع انتقال مشرفي العمرة بين الشركات، والتزام كل شركة بالمشرفين المؤمن عليها لديهم.

8- إلزام شركة السياحة بتقديم منظومة الرعاية الطبية للمعتمرين واجراء تحاليل الـ«pcr» الخاص بكورونا .

9- لن يسافر للعمرة إلا الحاصلين على جرعات التطعيم ضد كورونا، بموجب شهادة بذلك معتمدة من وزارة الصحة.

10- العمرة البرية سيتوقف تنظيمها على موافقة السعودية.