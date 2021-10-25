مشرف تطبيق الساعات المعتمدة: النظام معترف به ولا يؤثر على شهادة التخرج

قال الدكتور ماجد نجم، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الجامعات الأوربية، ورئيس جامعة حلوان السابق والمشرف على اللجنة المشكلة بإعداد الساعات المعتمدة، إن الكليات تعمل حاليا على تعديل لوائح نظام الساعات المختلفة بالكليات على مستوى الجامعات المصرية، مضيفا أن الفترة الماضية شهدت تعديل لوائح الكثير من الكليات والعمل بالنظام بنسب متميزة، لافتا إلى ان العام المقبل ستنتهي مختلف الكليات من تعديل لوائحها المنظمة للعمل والدراسة بها، إذ تعمل الكليات المختلفة حاليا على قدم وساق للإنتهاء من جميع التجهيزات الخاصة بالنظام الجديد .

نظام الساعات المعتمدة لا يؤثر على مسوغ التخرج

وأضاف المشرف على لجنية تطبيق نظام الساعات المعتمدة الجديد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن النظام يتماشى مع التطور الذي يشهده التعليم بمختلف دول العالم، لافتا إلى أنه معترف به من جميع الهيئات والنقابات وهو نظام عالمي، بجانب أن الكليات بمختلف تخصصاتها ستنتظم في العمل به بدءً من العام الجامعي المقبل، بعد الانتهاء من تعديل اللوائح الخاصة بها و تطوير الكليات والبنية التحيتة لها.

كل الكليات ستعمل بنظام الساعات المعتمدة الجديد العام المقبل

وأكد المشرف على الساعات المعتمدة، أن النظام الجديد معتمد ولن يؤثر نهائيا على شهادة التخرج، موضحا أن النظام معترف به عالميا، كما يتيح للطلاب بالاجتهاد والعزيمة تقليص عدد سنوات الدراسة لهم من 4 سنوات لـ 3 سنوات للكليات النظرية ومن 5 لـ 4 سنوات للكليات العملية، بشرط تحقيق عدد الساعات واجتيازها وفقا للاشتراطات واللوائح التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية في هذا الشأن، مؤكدا ان هناك متابعة مستمرة من المجلس الأعلى للجامعات لتطبيق النظام.