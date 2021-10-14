قسم المسرح بجامعة الإسكندرية يبدأ العمل بنظام الساعات المعتمدة لأول مرة

أعلن قسم المسرح بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، عن بدء العمل بنظام الساعات المعتمدة للمرة الأولى في تاريخ القسم الذي يعد أول قسم في الجامعات العربية وأنشأه الدكتور لطفي عبد الوهاب في سبتمبر 1981 تحت شعار «مما قبل النص إلى ما بعد المنصة».

قسم المسرح بالإسكندرية موطن النجوم

ونشر قسم المسرح في بيان له، اليوم، معلومات عن تاريخ نشأة القسم احتفاء ببدء العمل بنظام الساعات المعتمدة، حيث أكد البيان أن الدكتور «أبو الحسن سلام»، شارك في التأسيس والتطوير، واستقدم خبراء من مختلف مجالات الفن ونجومه من سوق العمل بالقاهرة، كما خرّج قسم المسرح بالإسكندرية أجيالا ونجوما كثيرة في مختلف مجالات الفن.

ومن بين أبرز نجوم الخريجين: «بـسام رجـب - صـبري فـواز - عـوض بـدوي - مـنصور عـبد الـقادر - د.جـمال يـاقـوت - محمد مرسي - محـمود عـزت - ھـبة عـبد الـغني - ھـبة عـبد الـحكيم - مـصطفى أبـوسـريـع - حـسني شتا - رانيا منصور - نورھان منصور- عصام عمر».

تخصصات قسم المسرح بالإسكندرية

ويضم قسم المسرح بالإسكندرية 4 تخصصات رئيسية هي التمثيل والإخراج والنقد والتأليف، ويمنح عضوية نقابة المهن التمثيلية لمزاولة المهنة في التخصصات الأربعة.

نظام الدراسة في قسم المسرح بالإسكندرية

وسيبدأ للمرة الأولى منذ نشأة القسم، العمل بنظام الساعات المعتمدة، شعبة عامة بالفرقة الأولى ثم التخصص من الفرقة الثانية إما تمثيل وإخراج أو نقد وتأليف، والدراسة به نظرية وعملية والحضور شرط أساسي.

شروط القبول في قسم المسرح بآداب الإسكندرية

- يقبل القسم الطلاب وفق تخصصات ومواهب محددة، أولها التمثيل، حيث يقوم المتقدم بتحضير «مونولوجين» أحدها فصحى والآخر عامية بالإضافة إلى أي خبرات أو تجارب تمثيل قام بها المتقدم.

- الإخراج: يقدم المتقدم تصوراً مكتوبا لإخراج مشهد مسرحي بالإضافة إلى أي خبرات إخراجية سابقة يقوم بعرضها شفهيا ويناقش فيها اللجنة.

- التأليف: يناقش المتقدم أهم المدارس في الكتابة المسرحية ومنطلقاتها بالإضافة إلى أي تجارب كتابة سابقة له.

- النقد: يسأل المتقدم في أبرز النظريات النقدية في المسرح وأي تجارب نقدية سابقة له.

- السينوغرافيا والمالتيميديا: يرسل المتقدم تجارب إبداعية سابقة له في المجال ويناقش اللجنة فيها.