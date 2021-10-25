مصدر بـ«التموين»: افتتاح المنطقة اللوجيستية في الغربية قريبا

قال مصدر في وزارة التموين، إنّه من المقرر أن يفتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، المنطقة اللوجيستية بطنطا بمحافظة الغربية قريبا، بعد الانتهاء منها باستثمارات قدّرت بـ6 مليارات جنيه.

أكبر مركز تجاري على مستوى الجمهورية في المنطقة اللوجيستية بطنطا

وأوضح المصدر لـ«الوطن»، أنّ المنطقة اللوجستية في طنطا تضم أكبر مركز تجاري على مستوى المحافظات، وأُقيم على مساحة 135 ألف متر مربع، ويضم أكبر مركز تجاري للأدوية وهايبر ماركت والعديد من دور العرض السينمائية وعدد من التوكيلات التجارية.

أكبر مركز أدوية لخدمة محافظات الدلتا

وتابع المصدر، أنّ مركز الأدوية الذي تشمله المنطقة اللوجيستية بطنطا، قائم على توفير الأدوية للمواطنين في محافظات الدلتا، لسد احتياجات المواطنين من جميع الأدوية، لافتا إلى أنّ المنطقة تشمل أسواق جملة ومفتوحة وسوق كبير للسيارات، وعدد كبير من الأسواق التجارية في مجالات مختلفة.

نادٍ رياضي اجتماعي

ونوه المصدر بأنّ المنطقة تتضمن عدد من قاعات المؤتمرات التي تساهم في إقامة الفعاليات الكبرى بمحافظات الدلتا، مع إقامة فندق بالمنطقة، فضلا عن إنشاء نادٍ رياضي اجتماعي بالمنطقة، موضحا أنّ الحكومة وفرت في المنطقة جميع المرافق من المياه والكهرباء والغاز الطبيعي.

4 وزراء يتفقدون المنطقة اللوجيستية

وفي منتصف أغسطس الماضي 2021، تفقد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، المنطقة التجارية اللوجستية بمدينة طنطا، كما رافق الوزير خلال الزيارة، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.