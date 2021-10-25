حبس عامل ضبط بحوزته 3000 قرص مخدر داخل قطار الصعيد

قررت النيابة العامة بقنا، حبس عامل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، اليوم، لضبطه وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة داخل قطار الصعيد، كان ينوي نقلها من سوهاج إلى محافظة أسوان.

كانت شرطة النقل المواصلات تلقت معلومات بقيام عامل بنقل أقراص مخدرة من محافظة سوهاج إلى أسوان عبر القطار الأسباني المكيف.

على الفور تم تشكيل فريق بحث بقيادة، الرائد هيثم الجرفي، رئيس مباحث السكة الحديد بقنا، واستقلوا القطار الأسباني الذي استقله حامل المواد المخدرة ، وبتفتيش العربات والتعرف على مواصفات الشخص، تم ضبطه ويدعي «ع.م»، وبتفتيش كرتونة كانت بحوزته وجد بداخلها كميات كبيرة من الأقراص المخدرة.

ضبط 3000 قرص مخدر

وبعد عدها وفحصها تبين حيازته نحو 3000 قرص مخدر من مختلف الأنواع، واعترف المتهم بجلبه كمية من الأقراص المخدرة من محافظة سوهاج وكان ينوي نقلها إلى أحد التجار في محافظة أسوان لتوزيعها على المتعاطين.

تم التحفظ على الأقراص المخدرة ووضعت تحت تصرف النيابة العامة لقسم قنا، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق، فيما طلبت النيابة تحريات المباحث بالتنسيق مع أمن سوهاج حول الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن قنا، بقيادة اللواء مسعد أبو سكين مدير أمن قنا، واصلت حملاتها في كافة المجالات الأمنية للقضاء على تجار المخدرات والحد من انتشارها ومنع ارتكاب الجرائم حيث تم ضبط مئات القضايا خلال الفترات السابقة بالتعاون كل الأجهزة عبر حملات أمنية موسعة.