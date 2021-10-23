ضبط 20 تاجر مخدرات في حملة أمنية مكبرة بالقليوبية

تواصل الأجهزة الأمنية جهودها المبذولة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

ووفق بيان أصدرته وزارة الداخلية، اليوم السبت، فقد وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

نتائج حملة أمنية مكبرة في القليوبية

وأسفرت الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتي:-

ـ ضبط 13 قطعة سلاح نارى وأبيض.

ضبط 20 قضية مخدرات

ـ ضبط 20 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 20 متهمًا لـ11 منهم معلومات جنائية.

ـ ضبط 6 متهمين ومراقبين هاربين في قضايا متنوعة.

ـ تنفيذ 7432 حكمًا قضائيًا متنوع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات.