ضبط 191 قطعة سلاح و257 قضية مخدرات وتنفيذ 84947 حكما قضائيا

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملات مكثفة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار مواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، تم ضبط 191 قطعة سلاح ناري بحوزة 163 متهما، «16 بندقية آلية، 36 بندقية خرطوش، 12 طبنجة، 127 فرد محلي، 297 طلقة مختلفة الأعيرة، 15 خزينة متنوعة، 222 قطعة سلاح أبيض».

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 84947 حكما قضائيا متنوعا، «357 حكم جناية، 25722 حكم حبس جزئي، 4493 حكم حبس مستأنف، 42885 حكم غرامة، 11490 مخالفة».

في مجال ضبط التشكيلات العصابية، تم ضبط 3 تشكيلات عصابية، ضمت 11 متهما ارتكبوا 47 حادثا متنوعا.

ضبط 275 متهما في قضايا مخدرات

في مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 257 قضية مخدرات، بإجمالي عدد 275 متهما، ضُبط خلالها «كمية من مخدر البانجو وزنت 38٫405 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 15٫291 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت (5٫299 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 1٫235 كيلو جرام، كمية من مخدر الإستروكس وزنت 743 جرام، كمية من مخدر البودر وزنت 524 جرام، كمية من مخدر الشابو وزنت 494 جرام، كمية من مخدر الأفيون وزنت 200 جرام، كمية من مخدر الآيس وزنت 110جرامات، 2280 قرصا مخدرا».

كما تم ضبط 39 متهما هاربا، و25 متهما بالقيام بأعمال بلطجة، وكذلك ضبط 359 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 47 دراجة نارية وسيارة مبلغ بسرقتها، وضبط 26923 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 55 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 6 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.