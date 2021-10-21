سقوط تشكيل عصابي وبحوزته مخدرات تقدر بمليون وخمسمائة ألف جنيه

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على 4 أشخاص بدمياط، وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت 40 كيلوجراما، و2,400 كيلوجرام حشيش، و500 جرام هيروين، و500 جرام شابو.

ضبط أسلحة بحوزة المتهمين

كما ضبطت قوات الأمن، بحوزة المتهمين، 3 أسلحة نارية وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، و3 أسلحة بيضاء، وميزان حساس، وأدوات تستخدم في تجزئة وتغليف المخدرات.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى رصد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام، وبالاشتراك مع مديرية أمن دمياط، نشاط 6 عناصر إجرامية، لـ4 منهم معلومات جنائية، تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان دمياط بؤرة إجرامية شديدة الخطورة للاتجار بالمخدرات، وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامي.

سقوط التشكيل العصابي

وعقب تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 4 منهم، خلال مزاولتهم لنشاطهم الإجرامي، وبحوزتهم مخدرات تقدر قيمتها المالية بمليون وخمسمائة ألف جنيه.