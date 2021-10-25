اجتماعات وورش عمل و«أبلكيشن» لتهيئة الموظفين المرشحين للعمل بالعاصمة الإدارية

كشفت مصادر حكومية، أنَّ هناك توصيات وتوجيهات صدرت لرؤساء ومديري إدارات الموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة، بضرورة عقد اجتماعات وورش عمل تهيئة للموظفين المرشحين لـ الانتقال للعاصمة الادارية الجديدة، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إضافة إلى إرسال رسائل واتس آب وsms، على أجهزة الهواتف المحمولة المسجلة في بيانات ملف كل موظف، تتضمن شرح المهام الأساسية لكل موظف، وتطمئنهم على متابعة كل ما يستفسرون عنه بشأن عملية الانتقال والموعد النهائي، وجاهزية الموارد البشرية للرد على أي استفسارات بشأن طبيعة ومكان العمل لكل موظف.

تسهيلات تقدمها الحكومة للموظفين المنتقلين

وأضافت المصادر لـ«الوطن» أنَّ هناك تسهيلات كبيرة ستقدمها الحكومة للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة الراغبين في الإقامة بالعاصمة الإدارية، سواء بمشروع سكن مصر بمدينة بدر أو بالحي السكني المعروف بـR3 بالعاصمة الإدارية.

جدير بالذكر أنَّ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ درب 66 ألفا و736 موظفًا، وفقَا لإحصاءات الجهاز حتى شهر سبتمبر الماضي، فضلا عن تنظيم الجهاز تدريب الموظفين على حزمة برامج أساسيات، بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وعلى حزم برامج أخرى مثل إدارة الوقت واتخاذ القرار وإدارة الضغوط و تحمل المسئولية و الثبات الانفعالي.

وعقد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، العديد من الاختبارات للموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تنوعت ما بين اختبارات تحريرية، في اللغتين العربية، والإنجليزية، واختبارات على الحاسب الآلي وكيفية استخدام وتنزيل التطبيقات الحديثة، واختبارات شفهية، في المعلومات العامة، واختبارات في السمات العامة، والسلوكيات وطرق مواجهة المشكلات، والتعامل مع المواطنين، والثبات الانفعالي.

«أبليكيشن» للرد على استفسارات الموظفين

كما أطلق الجهاز المركزي للتنظيم والادارة مؤخرًا «أبليكيشن»، تمّ إرسال رابطه وكلمة المرور الخاصة به لجميع الموظفين المنتقلين، للرد على أي استفسارات، كما يتضمن الأبليكيشن، استمارة الكترونية، بها العديد من الأسئلة حول رغبات الموظف في الإقامة بالعاصمة الإدارية أو السفر.