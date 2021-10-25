موعد عرض مسلسل إلا أنا حكاية على الهامش الحلقة الثامنة.. خيانة وزواج

يبحث الجمهور عن موعد عرض مسلسل إلا أنا حكاية «على الهامش» الحلقة الثامنة، بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل خلال الـ 7 حلقات السابقة، وتصدر المسلسل محرك البحث «جوجل»، بمجرد عرض حلقة أمس على قناة DMC.

موعد عرض مسلسل إلا أنا حكاية «على الهامش» الحلقة الثامنة

تُعرض حلقات حكاية على الهامش، من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع على قناة dmc الساعة الثامنة مساءً، والإعادة الساعة الواحدة صباحًا، والساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا، بينما تعرض الحلقة السابعة من المسلسل على dmc drama، اليوم في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويُعاد عرضها في تمام الساعة الخامسة صباحًا، والساعة الرابعة عصرًا، كما تعرض يوميًا على منصة «watchit».

ملخص الحلقة السابعة من حكاية إلا أنا

تضمنت الحلقة السابعة من حكاية إلا أنا، تطورًا في الأحداث، حيث ذهبت «إنجي» التي تجسد دورها الفنانة جيهان خليل إلى صديقتها «ياسمين» التي تجسد دورها الفنانة نرمين الفقي، وأخبرتها أنها سوف تتزوج زوجها، وأنها نصحتها أكثر من مرة بأن زوجها يخونها ولكنها لم تستجب.

وقرر «رفعت» الذي يجسد دوره الفنان صبري فواز، أن يواجه أولاده بالحقيقة، أنه سوف يتزوج «إنجي» لتعيش معهم في نفس منزل والدتهم بعدما قام بطردها من منزلها.

أبطال حكاية على الهامش من مسلسل إلا أنا

تدور أحداث الحكاية في إطار الـ 10حول ياسمين التي تنفصل عن زوجها وتدخل في مشاكل معه حول حضانة الأولاد، وهي من بطولة نيرمين الفقي وصبري فواز، جيهان خليل، هايدي رفعت، سيناريو وحوار أماني التونسي، إخراج أحمد شفيق.