استعراض عسكري لطلاب الكليات العسكرية أمام الرئيس.. والخريجات يشاركن لأول مرة (صور)

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الآن، فاعليات حفل تخرج دفعات جديدة من طلاب الكليات العسكرية، وخلال فاعليات الحفل، تمّ استعراض بعض الأسلحة والمعدات التي يتدرب عليها طلاب الكليات والمعاهد العسكرية، ومنها المركبة «YPR»، ومجموعة من المقاتلات من الجيل الرابع والرابع المتقدم.

الخريجات يشاركنّ لأول مرة في العرض الموسيقي العسكري أمام الرئيس

وتمّ عرض تشكيل من طائرات الهليكوبتر الهجومي من الطرازات المختلفة، كما تمّ استعراض معدات من هيئة الامداد والتمويل، ومعدات البحرية، واستعراض معدات النظام الصاروخي «بوم- إم 2» ذاتي الحركة، والعربة المدرعة «شربا» وعربة مكافحة الإرهاب طراز مرسديس، وعربة الاقتحام «فورد 550»، ومعدات الطيران الشراعي من الدلتا والخفاش الطائر، ويليها ناقلة معدات القفز الحر والإسقاط الثقيل.

فرق الموسيقى العسكرية تقدم معزوفات مختلفة أمام الرئيس

وقدم فرق الموسيقى العسكرية معزوفات مختلفة أمام الرئيس، وتمّ تقديم بعض الأغاني الوطنية المختلفة، وشاركت الخريجات لأول مرة في الكورال العسكري الذي قدم أغاني وطنية أمام الرئيس.