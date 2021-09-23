إزالة 60 تعديا على أملاك الدولة بمدينتي «الطور ودهب»

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن الجهاز التنفيذي للمحافظة يواصل تنفيذ حملات موسعة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، موضحا أن كل رئيس مدينة بالمحافظة من طابا حتى رأس سدر يقدم تقريرا دوريا عن حالات التعدي وخطة إزالتها بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وأضاف في بيان صحفي، اليوم، أن مدينتي طور سيناء ودهب شهدتا حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة بجوار عدد من المساكن، وجرى إزالة بعض الأسوار المخالفة حول الشقق وإعادة الوضع لأصله، مشيرا إلى أن هذه المرحلة رقم 18 لإزالة التعديات.

تنفيذ 49 تعديا على أملاك الدولة بالطور

وأكد المحافظ أن مدينة الطور شهدت حملة مكبرة لإزالة التعديات واستعادة الأراضي المملوكة للدولة والتعامل الحاسم مع مخالفات البناء وفرض هيبة الدولة.

وقاد العميد هاني رضا رئيس مدينة الطور، حملة مكبرة على مدار يومين، في الأحياء والمناطق السكنية وجرى تنفيذ 30 قرار إزالة في منطقة حي بدر تحت إشراف اللواء محمد الإسكندراني السكرتير العام المساعد، وجرى إزالة أسوار ومباني مخالفة، مشيرا إلى أن إزالة 18 مخالفة أخرى في الجبيل وبعض المناطق وجرى نقل مخلفات الإزالة بعد تطبيق القرار.

12 قرار إزالة في مدينة دهب

اللواء عارف عبد العزيز رئيس مدينة دهب قال في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه جرى تنفيذ قرارات إزالة لعدد 12 مبنى مخالف، موضحا أنه جرى إزالة 5 حالات في منطقة الكانيون، 3 في العسلة إلى جانب بعض الإشغالات في المشربة وعددها 4.

ولفت إلى أن المجلس يقوم بتنفيذ الإزالات ورفع المخلفات عقب الإزالة وتحرير المحاضر، بالتنسيق مع إدارة التغيرات المكانية والجهاز التنفيذي حيث تقوم التغيرات المكانية بمعرفة أي حالة تعدٍ أو بناء جديد وعلى الفور يتم إخطار الجهاز التنفيذي لإزالة المخالفة.