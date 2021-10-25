«البحث العلمي» والجامعة البريطانية تطلقان حاضنة التكنولوجيات الخضراء

احتفلت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا التابعة لوزارة التعليم العالي، والجامعة البريطانية في مصر، بافتتاح حاضنة التكنولوجيات الخضراء والذكية، التابعة للجامعة البريطانية في مصر، بحضور مدعوين من منظمات التمويل والشركات الناشئة والمستثمرين والشركات الصناعية والمنظمات غير الحكومية وبعض أعضاء هيئه التدريس والطلاب من الجامعة البريطانية في مصر وغيرها من الجامعات، تحت رعاية الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، والدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر.

حاضنة التكنولوجيا واحدة من سلسلة حاضنات ضمن البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية

وأوضح الدكتور عمرو فاروق، نائب رئيس الأكاديمية للتنمية التكنولوجية، والذي حضر نيابة عن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن حاضنة التكنولوجيا الخضراء والذكية تأتي كواحدة من سلسلة حاضنات ضمن البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية «انطلاق» والتي تفتتحها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ويشهدها باهتمام مجتمع البحث العلمي في مصر.

وأضاف أن البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية «انطلاق»، والذي تم تصنيفه من المشروعات القومية الكبرى من قبل الهيئة العامة للاستعلامات في 2018 يهدف إلى استكشاف الأفكار الجديدة واحتضان أصحابها من المخترعين والمبتكرين ورواد الأعمال وطلاب السنوات النهائية في الجامعات المصرية «مشروعات التخرج»، وتوفير البيئة المناسبة والدعم المادي والفني واللوجستي للأفكار التكنولوجية المتميزة حتى الوصول بها إلى شركات تكنولوجية ناشئة بغية تحويل هذه الأفكار إلى منتجات تجارية ذات قدرة تنافسية تحقيقا لهدف الاقتصاد المعرفي.

الجدير بالذكر أن عدد الحاضنات الممولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا هي 28 حاضنة، منذ انطلاق البرنامج، وقد تم مراعاة توزيع الحاضنات على ربوع مصر المختلفة لتخدم أكبر قاعدة من المستفيدين، وقد بلغ عدد الشركات الناشئة التي تم احتضناها في الحاضنات التابعة للأكاديمية 182 شركة، تخرج منها بالفعل 151 شركة، فيما وفرت الحاضنات أكثر من 954 فرصة عمل للشباب، وبلغ إجمالي التمويل لبرنامج الحاضنات التكنولوجية «انطلاق» 70 مليون جنيه.

الجامعة البريطانية: ريادة الأعمال أهم المحاور الاستراتيجية للجامعة

وأشار الدكتور يحيى بهي الدين، نائب رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن الجامعة تتشرف بالمشاركة في البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية وما يقدمه للشركات الناشئة من دعم لتطوير وتسويق منتجاتها، مضيفا أن ريادة الأعمال هي أحد أهم المحاور الاستراتيجية للجامعة، حيث توفر الجامعة البيئة الصالحة لنمو الشركات من داخل الحرم الجامعي للاستفادة من الخبرات العلمية والإمكانيات المعملية بالجامعة، وذلك من خلال واحة العلوم والابتكار وحاضنة ريادة الأعمال.

وأوضح المدير التنفيذي للحاضنة الدكتور تامر عادل محمد، أن هذه الحاضنة تشجع فرص ريادة الأعمال في مصر، وستساهم في تطوير التعليم ووسائل النقل والصحة والتكنولوجيات والمواد الذكية وإدارة النفايات وتوفير المياه وتكنولوجيا البناء والطاقة على سيبل المثال لا الحصر.

التكنولوجيات الخضراء والذكية

برنامج التكنولوجيات الخضراء والذكية الذي تقدمه حاضنة أعمال الجامعة البريطانية في مصر في إطار برنامج انطلاق والممول من قبل أكاديميه البحث العلمي، يوفر للشركات الناشئة العاملة في مجال التقنيات الخضراء والذكية، فرصة للاحتضان لمدة 6 أشهر في حاضنة الجامعة البريطانية في مصر، وتمويلها بمبلغ مالي يصل إلى 200 ألف جنيه مصري لتشجيع تطوير هذه الشركات وتفعيلها في سوق العمل المصري.