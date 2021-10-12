مصاريف الجامعة البريطانية 2021-2022.. «التمريض» الأقل بـ40 ألف جنيه

أكد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، انتظام الدراسة بمختلف كليات الجامعة منذ انطلاقها الأسبوع الحالي، تنفيذا لقرارت المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مضيفا أنّ الجامعة تسير بخطوات متميزة في التطعيم بلقاح كورونا، إضافة إلى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، فضلا عن أنّ قيمة مصارف الجامعة البريطانية 2021 متاحة على الموقع الرسمي للجامعة .

مصاريف الجامعة البريطانية 2021-2022

وقال رئيس الجامعة البريطانية لـ«الوطن»، إنّ الجامعة استعدت للعام الدراسي الجديد 2021 وفقا للمعايير والمتطلبات التي اشترطتها الجهات المعنية، خاصة فيما يتعلق بأزمة فيروس كورونا (كوفيد 19).

وفي السياق ذاته، أعلنت إدارة شؤون الطلاب، مصاريف الجامعة البريطانية 2021 -2022، عبر الموقع الرسمي للجامعة، للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2021.

اعرف مصاريف الجامعة البريطانية 2021

- كلية الفنون التطبيقية 2021: 127 ألف جنيه.

- كلية الاقتصاد «بيزنس» 2021 : 121 ألف جنيه.

- كلية الآداب «علم نفس» 2021: 87.400 ألف جنيه.

- كلية الآداب «إنجليزي» 2021: 87.400 ألف جنيه.

- كلية الآداب «صيني» 2021: 59 ألف جنيه.

- كلية الإعلام 2021: 121 ألف جنيه.

- كلية الأسنان 2021: 185 ألف جنيه.

- كلية الطاقة والبيئة 2021: 109 آلاف جنيه.

- كلية الصيدلة 2021: 110 آلاف جنيه.

- كلية الهندسة 2021: 137 ألف جنيه.

- كلية الاقتصاد 2021: 121 ألف جنيه.

- علوم الحاسبات 2021: 100 ألف جنيه.

- كلية القانون 2021: 87.400 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة «إكلينك» 2021: 120 ألف جنيه.

- كلية التمريض 2021: 40 ألف جنيه.